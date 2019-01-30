Путин призвал врачей дать рекомендации по защите от гриппа в СМИ

Встреча Владимра Путина с членами правительства, на которой был заслушан доклад о заболеваемости ОРВИ и гриппом, прошла в четверг в Кремле.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал Министерство здравоохранения распространить через СМИ рекомендации врачей по защите от простудных заболеваний в период эпидемий, передает РИА Новости.

"Те рекомендации, которые сейчас прозвучали от вас (министра здравоохранения Вероники Скворцовой), они должны быть многократно повторены специалистами через средства массовой информации, им нужно, безусловно, интенсивнее поработать сейчас с регионами, с соответствующими структурами здравоохранения в регионах, с тем, чтобы на местах сейчас велась эта работа", - сказал Путин.

Кроме того, Владимир Путин дал совет россиянам больше заниматься спортом, чтобы реже болеть.

"Для того чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом", - сказал президент.

Путин поделился президентским рецептом от всех болезней pic.twitter.com/otD4wlhELq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 января 2019 г.

В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что ближайшая неделя будет отмечена значительным ростом заболеваемости гриппом по всей территории России, и дала советы по защите от заболеваний в период эпидемий.

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В частности, Скворцова порекомендовала россиянам в ближайшие пару недель избегать участия в массовых мероприятиях, использовать средства личной защиты и следить за чистотой гаджетов.