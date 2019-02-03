Папа Римский впервые в истории посетит Аравийский полуостров

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Папа Римский Франциск отправился в воскресенье в трехдневную апостольскую поездку в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РИА Новости.
"Уезжаю в Объединенные Арабские Эмираты. Отправляюсь в эту страну как брат, чтобы вместе написать страницу диалога и вместе пройти по тропам мира. Молитесь за меня!", - написал понтифик в Twitter.
Незадолго до вылета в Абу-Даби в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане понтифик охарактеризовал свой визит в ОАЭ, как "короткое, но важное путешествие".
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В ОАЭ папа Франциск примет участие в международной межрелигиозной встрече на тему "Человеческое братство".