Папа Римский впервые в истории посетит Аравийский полуостров

Папский вояж в ОАЭ пройдет с 3 по 5 февраля по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Папа Римский Франциск отправился в воскресенье в трехдневную апостольскую поездку в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РИА Новости.

"Уезжаю в Объединенные Арабские Эмираты. Отправляюсь в эту страну как брат, чтобы вместе написать страницу диалога и вместе пройти по тропам мира. Молитесь за меня!", - написал понтифик в Twitter.

© AFP 2018 / VINCENZO PINTO Папа Римский призвал "кликнуть и молиться"

Папа Римский Франциск станет первым главой Римско-католической церкви, который посетит Аравийский полуостров.

Незадолго до вылета в Абу-Даби в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане понтифик охарактеризовал свой визит в ОАЭ, как "короткое, но важное путешествие".

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В ОАЭ папа Франциск примет участие в международной межрелигиозной встрече на тему "Человеческое братство".