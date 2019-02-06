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Депутат Госдумы предложил cтроить дороги из мусора

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
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Депутат предложил взять за основу пилотный проект нидерландских разработчиков, которые предложили постороить участок дороги из пластиковых отходов.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов высказал идею о начале строительства дорог в России из переработанного пластика, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

По мнению депутата, в России имеет смысл реализация подобный инновационного проекта.

"Куда девать весь хлам, который собирается на наших помойках? Давайте соберем этот пластик и сделаем какой-то пилотный участок дороги", - сказал Александр Старовойтов.

Он также обратил внимание на ощутимые преимущества использования таких современных технологий.

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"Это пластик с усиливающими компонентами, в который сразу встраивается коммуникация. Не надо постоянно "латать" такие дороги, делать ямочные ремонты. Просто меняется участок", - подчеркнул депутат.

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Теги:
автодороги


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