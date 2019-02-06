Депутат Госдумы предложил cтроить дороги из мусора

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов высказал идею о начале строительства дорог в России из переработанного пластика, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
По мнению депутата, в России имеет смысл реализация подобный инновационного проекта.
"Куда девать весь хлам, который собирается на наших помойках? Давайте соберем этот пластик и сделаем какой-то пилотный участок дороги", - сказал Александр Старовойтов.
Он также обратил внимание на ощутимые преимущества использования таких современных технологий.
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"Это пластик с усиливающими компонентами, в который сразу встраивается коммуникация. Не надо постоянно "латать" такие дороги, делать ямочные ремонты. Просто меняется участок", - подчеркнул депутат.
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