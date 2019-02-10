Неудачные пуски ракет и кадровый дефицит: Рогозин рассказал о буднях "Роскосмоса"

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что большая часть производственного оборудования предприятий "Роскосмоса" устарела, но даже в таком состоянии российская космическая отрасль способна решать поставленные перед ней задачи.

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о причинах провальных запусков космических ракет в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Техника — это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность. Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты. Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят", — заявил Рогозин.

По его мнению, ракета "Союз" неоднократно запускалась без проблем, но аварии все же происходили, в том числе с пилотируемыми кораблями. Глава "Роскосмоса" отметил, что нештатные ситуации не выходят за рамки статистики надежности ракеты.

SpaceX Flickr Рогозин о ракетах Falcon: им помогает географическое положение космодрома

"То есть рано или поздно это могло произойти. Человеческий фактор или сбой техники, но, так или иначе, это произошло. Другое дело, что уникальный пилотируемый корабль "Союз-МС" спас экипаж. На том участке, на котором никогда еще спасение не происходило", — сказал Рогозин.

Рогозин подчеркнул, что у остальных государств в таких нештатных ситуациях гибли члены экипажа.

"Мы этого не допустили. Самое главное, экипаж спасен. И эта задача была выполнена. Что касается разбора полетов, отработала комиссия, нашла причины, полностью их устранила, введен дополнительный жесточайший контроль", — добавил он.

А именно, заработал видеоконтроль за всеми этапами сборки ракеты. По словам главы "Роскосмоса", в конце 2018 года "Роскосмос" осуществил четыре контрольных пуска этой же ракеты. Пятый пуск был уже с пилотируемым кораблем и жизнеспособность станции была восстановлена, резюмировал глава ведомства.

Рогозин обсудил с главой НАСА освоение Луны и поиск внеземной жизни>>

Кроме того, Дмитрий Рогозин рассказал о кадровых проблемах и растрате конструкторского потенциала в отрасли, подчеркнув, что существует необходимость воспитания нового поколения инженеров и конструкторов.

"И здесь мы сталкиваемся с массой проблем. Прежде всего, с проблемой человеческой. Потому что за последние годы мы растеряли конструкторский потенциал. Молодёжь есть. Она очень талантливая. Но она ещё ничего не создавала, ничего нового не конструировала. Самые свежие наработки двадцатилетней давности. Поэтому задача, которая стоит, и я её понимаю как руководитель отрасли — воспитать класс конструкторов и инженеров, озадачить их новыми целями и проектами и обеспечить прорывные решения", - сказал Рогозин.

Кроме того, Рогозин проинформировал о том, что перед космической отраслью поставлено множество задач, решить которые без профессионалов невозможно.

© Sputnik / Виталий Белоусов Председателем опорного для "Роскосмоса" банка стал Дмитрий Рогозин

"Но у нас и другого варианта нет. Ещё раз говорю, 21, 22 год — это завтра. Для ракетной отрасли вот такого рода планирование на 10, даже на 15 лет — это естественная вещь. Ракеты создаются от 7 до 20 лет, новые корабли — от 8 до 20 лет, это мировая практика у американцев, китайцев, у нас, у кого хотите. Мы хотим сжать эти сроки, чтобы как можно быстрее получить результат", - заявил Рогозин.

По его мнению, сегодня в российской ракетно-космической отрасли трудятся более 200 тысяч человек, 70 тысяч из них — это молодые люди, которые приступили к работе совсем недавно. Средняя зарплата достигает 64 тысяч рублей, а каждый высококвалифицированный сотрудник в космической отрасли автоматически создает девять высококвалифицированных рабочих мест в других отраслях.

Рогозин о новой системе спасения космонавтов: испытаем на разработчиках>>

ЧП с "Союзом-ФГ" стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" 11 октября не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.