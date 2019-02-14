Мадуро о встрече Трампа с президентом Колумбии: "пиршество ненависти"

Ранее по итогам встречи в Вашингтоне Трамп и Дуке заявили о планах по принятию мер по урегулированию кризиса в Венесуэле и решительной поддержке Хуана Гуаидо как временного президента страны.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "пиршеством ненависти" переговоры лидеров США и Колумбии Дональда Трампа и Ивана Дуке, на которой обсуждалась и венесуэльская тематика, сообщает РИА Новости.

"Это было пиршество ненависти против Венесуэлы… Сегодня опять президент США угрожал военным вторжением в Венесуэлу, и я прошу у народов мира вашей солидарности", - заявил Мадуро.

По мнению Мадуро, кампания "Руки прочь от Венесуэлы" по сбору подписей против вмешательства США во внутренние дела страны будет продолжена. Он обещал собрать 10 миллионов подписей и снова призвал венесуэльцев подписывать документ, чтобы потребовать от Дональда Трампа "убрать руки от Венесуэлы, забыть о Венесуэле".

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"Насчет кокаина Трамп молчит. Когда будет остановлено производство кокаина и трафик наркотиков, Иван Дуке, из Колумбии в США и Европу. Когда? Вместо того чтобы говорить о растущей нищете, войне в Колумбии, политических убийствах, о провалившемся государстве, они говорят о Венесуэле", - отметил венесуэльский лидер.

"У Венесуэлы есть моральное права и конституция, и Венесуэла заставит их уважать, пусть идет дождь, гремит гром или бьет молния", – подчеркнул Мадуро.

Ранее президенты США и Колумбии Дональд Трамп и Иван Дуке Маркес по итогам встречи в Вашингтоне заявили о намерении принять меры по урегулированию кризиса в Венесуэле.

"Соединенные Штаты и Колумбия привержены принятию мер по урегулированию продолжающегося демократического и гуманитарного кризиса в Венесуэле. Обе страны решительно поддерживают временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо и призывают все страны мира поддержать мир и стабильность в регионе, признав президента Гуаидо и поддержав венесуэльский народ", - сказано в совместном заявлении лидеров, опубликованном администрацией президента США.

Лидеры двух стран подчеркнули, что основываясь на тесном двустороннем партнерстве и при поддержке региональных и глобальных союзников США и Колумбия вместе работают над оказанием помощи бедствующим венесуэльцам.

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"Обе страны будут работать с правительством Гуаидо, чтобы восстановить свободу, демократию и процветание Венесуэлы. США и Колумбия стоят бок о бок со многими другими странами перед лицом любых провокаций со стороны нелегитимного бывшего диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и тех, кто действует от его имени, чтобы подорвать безопасность в регионе", - сказано в заявлении.

Кроме того, сообщается о введении положение бедствия в районе колумбийского города Кукута на границе с Венесуэлой из-за возможных проблем, ввиду запланорованного на 23 февраля начала доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.

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Координатор совета департамента по управлению рисками стихийных бедствий Норте-де-Сантандер в Колумбии Адриана Ариас рассказала, что первое предложение о введении положения бедствия было сделано губернатору департамента еще 11 февраля, и вот решение принято. Теперь у местных властей есть больше инструментов на реагирование в чрезвычайной ситуации, которая может сложиться с началом доставки помощи, отметила координатор.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.