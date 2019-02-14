Генсек НАТО: увеличим присутствие альянса в Черном море

Ранее руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что Россия усилила контроль над ключевыми водными магистралями и заблокировала Азовское море, из-за чего для Вашингтона "пришло время нанести удар первым".

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не исключает возможности оказания дополнительной помощи Украине, а также расширения присутствия в Черном море, передает РИА Новости.

"Союзники НАТО оказывают Украине политическую и практическую поддержку, сейчас мы смотрим, что еще можем сделать… Мы смотрим на возможность дальнейшего увеличения присутствия в Черном море. В ближайшие дни в Черном море наши корабли примут участие в учениях", - сказал Столтенберг журналистам.

Кроме того, он заявил, что союзники провели неформальный завтрак в Брюсселе с министром обороны Украины Степаном Полтораком, во время которого было подтверждено требование к России освободить задержанные в Черном море украинские корабли и моряков.

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Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

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Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

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Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.