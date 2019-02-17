16:50 17 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.70
  • EUR75.25
Поиск
Новая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск

Россия начала разработку микробеспилотников для нового поколения экипировки

© Sputnik / Алексей Филиппов
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0

Разработку ведет "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех").

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Работа над микробеспилотником, которым планируют оснастить боевую экипировку "Ратник" третьего поколения, началась в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

Разработка представляет собой современную умную систему воздушной разведки на базе сверхлегкого беспилотного летательного аппарата, ее применение позволит подразделениям вести разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы.

Микродрон будет с безопасного расстояния следить за объектами противника, их расположением и маневрированием.

Масса комплекса с навигационной аппаратурой и видеосистемой не будет превышать полутора килограммов, а рабочий диапазон температур позволит использовать новинку практически в любых климатических условиях.

Комплект "Ратник" объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Третье поколение "Ратника" будет отличаться уменьшенным весом, увеличенной площадью и высокой степенью защиты. В то же время прорабатываются варианты интеграции в боевую экипировку экзоскелета.

Новая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск
© Sputnik / Алексей Филиппов
Новая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Победители Mobile Photography Awards-2018
Проснувшийся вулкан Этна в Сицилии
Этна не дремлет: самый высокий действующий вулкан Европы снова проснулся
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia