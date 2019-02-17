Россия начала разработку микробеспилотников для нового поколения экипировки

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Работа над микробеспилотником, которым планируют оснастить боевую экипировку "Ратник" третьего поколения, началась в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

Разработка представляет собой современную умную систему воздушной разведки на базе сверхлегкого беспилотного летательного аппарата, ее применение позволит подразделениям вести разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы.

Микродрон будет с безопасного расстояния следить за объектами противника, их расположением и маневрированием.

Масса комплекса с навигационной аппаратурой и видеосистемой не будет превышать полутора килограммов, а рабочий диапазон температур позволит использовать новинку практически в любых климатических условиях.

Комплект "Ратник" объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Третье поколение "Ратника" будет отличаться уменьшенным весом, увеличенной площадью и высокой степенью защиты. В то же время прорабатываются варианты интеграции в боевую экипировку экзоскелета.

© Sputnik / Алексей Филиппов Новая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск

Читайте также: