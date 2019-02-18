Космическая яхта для туристов будет построена в России

Конструирование суборбитального беспилотного космического корабля под названием "Космическая яхта Селена", который сможет подниматься в воздух как самолет, взлетая с обычных аэродромов, началось два года назад.

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. Генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал, что несколько отечественных компаний разрабатывают космическую яхту для полетов туристов на околоземную орбиту, а первые полеты могут состояться уже в ближайшие пять лет.

"У нас есть возможность приземлиться на любой аэродром, аппарат приземляется как самолет. Мы сейчас рассчитываем оптимальное время нахождения в космосе, комфортную траекторию полета, поскольку опыт показывает, что людям не обязательно надо 10 минут быть в невесомости", - сказал генконструктор.

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Предположительно, челнок будет выходить в космос на максимальной скорости 3,5 маха, на высоту - 120-140 километров, после чего "яхта" начинает входить обратно в атмосферу на скорости 0,85 маха.

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Всего будет построено три экземпляра кораблей, на борту которых будет по шесть пассажирских мест. Хоть аппарат и будет беспилотным, однако в нем для спокойствия и удобства космических туристов будет присутствовать пилот. Цена полета на орбиту будет варьироваться в пределах 200-300 тысяч долларов.

"Внутри будет находиться пилот-специалист, но управлять судном он не будет. Связано это с тем, что людям комфортно, зная, что на борту есть пилот, к тому же после входа в атмосферу людей будут поздравлять с этим событием", - пояснил собеседник агентства.

Ранее конструктор уже проектировал уникальные аппараты, которые демонстрировались на авиакосмических салонах "МАКС" и "Армия". Так, в 2018 году за один месяц Бегак сконструировал аппарат, способный летать, ездить и плавать, "Бегалет HYPE".

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В настоящее время к суборбитальным туристическим полетам также готовится американская компания Virgin Galactic, ожидается, что первый старт с туристами состоится уже в этом году.