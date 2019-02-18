Космическая яхта для туристов будет построена в России

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. Генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал, что несколько отечественных компаний разрабатывают космическую яхту для полетов туристов на околоземную орбиту, а первые полеты могут состояться уже в ближайшие пять лет.
"У нас есть возможность приземлиться на любой аэродром, аппарат приземляется как самолет. Мы сейчас рассчитываем оптимальное время нахождения в космосе, комфортную траекторию полета, поскольку опыт показывает, что людям не обязательно надо 10 минут быть в невесомости", - сказал генконструктор.
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Всего будет построено три экземпляра кораблей, на борту которых будет по шесть пассажирских мест. Хоть аппарат и будет беспилотным, однако в нем для спокойствия и удобства космических туристов будет присутствовать пилот. Цена полета на орбиту будет варьироваться в пределах 200-300 тысяч долларов.
"Внутри будет находиться пилот-специалист, но управлять судном он не будет. Связано это с тем, что людям комфортно, зная, что на борту есть пилот, к тому же после входа в атмосферу людей будут поздравлять с этим событием", - пояснил собеседник агентства.
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В настоящее время к суборбитальным туристическим полетам также готовится американская компания Virgin Galactic, ожидается, что первый старт с туристами состоится уже в этом году.