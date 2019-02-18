МИД России о доставке гумпомощи в Венесуэлу: тревожная траектория

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть все больше признаков того, что идея силовой смены власти в Венесуэле становится для США приоритетной.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве считают провокационными намерения США доставить 23 февраля гуманитарные грузы Венесуэле, передает РИА Новости.

"Ситуация в Венесуэле развивается по тревожной траектории. На 23 февраля поощряемой из Вашингтона оппозицией предполагаются события, которые, перефразируя великого латиноамериканца Габриэля Гарсию Маркеса, можно было бы назвать "хроникой заранее объявленной провокации", - заявила Захарова.

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"О чем идет речь? С территории сопредельного государства планируется ввезти грузы, определяемые как "гуманитарная помощь" венесуэльскому народу. С учетом позиции, занятой по данному поводу законными властями страны, авторы действия имеют в виду "идти на прорыв", провоцируя пограничников и военнослужащих на применение силы. Расчет – или на раскол в среде военных или на знаковые жертвы, венесуэльский майдан, "небесную сотню", позволяющие ввести в силу вариант силовой акции извне", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

По ее мнению, если речь идет о желании помочь "некими гуманитарными грузами" гражданам страны, то не правильнее было бы, "вместо лицемерной попытки ввезти "помощь" на пару сотен миллионов долларов снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках".

"Общий ущерб от американских рестрикций с 2013 года в отношении Венесуэлы оценивается в 345 миллиардов долларов США. Такие противоправные санкционные ограничения, преследующие цель удушить венесуэльскую экономику, вряд ли нацелены на облегчение положения простых граждан этой страны", - резюмировала Захарова.

Кроме того, Москва заявила о готовности оказывать содействие поиску взаимопонимания между всеми конструктивными и патриотически настроенными силами в Венесуэле, заявила Захарова.

"Вновь и вновь подчеркиваем: решение венесуэльских проблем - это исключительные право, компетенция и ответственность самих венесуэльцев, и они должны воспользоваться им без провокационного вмешательства извне. Международное, прежде всего региональное, содействие должно быть направлено на оказание этому максимальной доброжелательной помощи. Поэтому мы приветствуем цели, заявленные и преследуемые участниками "механизма Монтевидео": Мексикой, Уругваем, Боливией, странами КАРИКОМ. Со своей стороны готовы оказывать содействие поиску такого взаимопонимания между всеми конструктивными и патриотически настроенными силами в Венесуэле", - сказано в комментарии Захаровой.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.