Составлен рейтинг самых доступных кроссоверов

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) назвала самые продаваемые в России марки машин в 2018 году. По данным организации, лидером стала Lada Vesta — за прошлый год продано 108,3 тысячи автомобилей.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Портал Carsweek.ru составил пятерку самых доступных кроссоверов, которые можно купить на российском рынке.

Самым дешевым внедорожником остается LADA 4x4 от компании "АвтоВАЗ" – цена на автомобиль берет начало от 519 тысяч рублей за базовую версию, хотя месяцем раньше данная модель оценивалась на 30 тысяч рублей меньше.

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На втором месте рейтинга оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 2, стартовая цена которого составляет 673 тысячи рублей. Как подчеркивает портал, эта модель привлекает современным дизайном, комфортным салоном, а также большим количеством дополнительных опций.

Третье место занял внедорожник Chevrolet Niva, цена на который составила 680 тысяч рублей за базовую версию. По мнению эспертов, машина стоит слишком дорого, особенно учитывая присутствие на рынке более современных автомобилей. Более того, в техническом плане Chevrolet Niva не совершенствуется уже достаточно долгое время и продолжает выпускаться, несмотря на падающий спрос.

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На четвертой строчке рейтинга - кроссовер X50 от китайского производителя Lifan, рыночная цена которого начинается с 690 тысяч рублей. Как отмечают специалисты, какие-либо особенности данного автомобиля выделить крайне сложно: у модели стандартный дизайн, простой мотор и привычный салон.

Замыкает пятерку французский автомобиль Renault Duster. Стоимость кроссовера начинается с 699 тысяч рублей за базовую версию, в которой уже имеются подушка безопасности, АБС, дополнительная защита картера, полноразмерное запасное колесо, а также адаптация к российским условиям.

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По убеждению экспертов портала, за указанную цену покупатель получит современный автомобиль с интересным дизайном и проверенной трансмиссией.