Генпрокуратура Украины требует ограничить Вышинскому срок ознакомления с делом

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ с просьбой об оказании активного содействия в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Херсонский городской суд 21 февраля рассмотрит ходатайство прокуратуры об ограничении руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому срока ознакомления с уголовным делом, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

"Только что сообщили из Херсона, что 21 февраля в 13.00 будет рассмотрение ходатайства о сокращении срока ознакомления с материалами досудебного расследования" - сказал Доманский.

Он отметил, что у него на данный момент нет информации, какой срок просит установить прокуратура, которая ранее уже дважды направляла ходатайства ограничить Вышинскому ознакомление тремя днями, однако суд каждый раз отказывал ей в этом.

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Вышинский содержится в СИЗО Херсона и продолжает изучать материалы дела - это 31 том: 25 основных и шесть технических. Пока сроки ознакомления с делом для него не ограничены.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

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Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.