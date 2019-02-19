Ручная кладь в четыре сантиметра: авиакомпании вводят новые правила

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Новые правила перевозки ручной клади авиакомпании "Победа" вступили в силу. Пассажиры могут выбирать: воспользоваться этими или прежними нормами, а не пытаться разыскать чемодан или сумку шириной четыре сантиметра. Условия перевозки животных недавно изменил "Аэрофлот", некоторые европейские авиакомпании скорректировали параметры разрешенной на борту ручной клади. Об изменениях у авиаперевозчиков — в материале РИА Новости.

Влезть в калибратор

С 18 февраля на рейсах лоукостера "Победа" разрешается взять на борт багаж весом не более десяти килограммов и габаритами 36х30х4 сантиметра.

© Sputnik / Максим Блинов "Победа" определила правила провоза ручной клади

Помимо этого, пассажир имеет право бесплатно пронести в салон дамскую сумку, портфель или рюкзак (36х30х23 сантиметра), букет цветов, верхнюю одежду, лекарства, питание для ребенка, костюм в портпледе, детскую люльку, используемые костыли, трость, ходунки, складное кресло-коляску, а также товары из магазинов дьюти-фри габаритами не более 10х10х5 сантиметров.

Если требуемых габаритов, например четырех сантиметров, недостаточно, можно воспользоваться старыми правилами, допускающими провоз любого количества мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов — 36х30х27 сантиметров.

"Раньше с ручной кладью в "Победе" действительно были сложности. Собирались большие очереди, а сотрудники определяли, дамская сумка это или рюкзак, нужно ли доплачивать, — рассказывает Наталья Левинская, туристка из Москвы. — С калибратором стало намного проще. Габаритов вполне хватает. Провозить ручную кладь по новым правилам я, скорее всего, не буду — старые меня вполне устраивают".

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Пассажиры уточняют, что ручная кладь должна четко попадать в ограничения для проверки размера сумки при регистрации на рейс и перед посадкой имеется специальный железный ящик — калибратор, в который нужно положить сумку и закрыть крышку. Если условие выполнено — никаких доплат.

"Если следовать их правилам, вы действительно улетите за ту цену, которая указана на сайте и которую выбрали", — уточняют путешественники.

Правда, стоит учитывать, что еще осенью прошлого года авиакомпания ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Но пассажиры могут бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика.

Сейчас вопрос о платной регистрации рассматривается в суде по иску Московской межрегиональной транспортной прокуратуры к авиакомпании "Победа". Тринадцатого февраля суд определил привлечь в качестве третьего лица Министерство транспорта России и отложил заседание на 21 марта.

Не выпускайте котика

По правилам провоза ручной клади "Аэрофлот" — одна из самых лояльных авиакомпаний. Вес ограничен десятью килограммами для эконом- и 15 килограммами для бизнес-класса. При этом габариты: 55 сантиметров в длину, 40 — в ширину, 25 — в высоту. Плюс к этому можно взять и те вещи, которые по правилам могут перевозиться бесплатно (рюкзак, сумку или портфель, букет цветов, одежду, люльку и т. д.). Однако с 14 февраля авиакомпания изменила правила провоза животных в салоне.

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Теперь размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 сантиметров (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров). Вес животного вместе с контейнером или переноской не может превышать восьми килограммов. Если общая масса больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке.

Авиакомпания объяснила новые правила тем, что такие размеры позволяют надежно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов перевозчика.

"Персонал "Аэрофлота" очень лояльно относится к пассажирам с питомцами, всячески пытается помочь, — рассказывает туристка Мария. — Даже на посадку могут пустить без очереди, как и пассажиров с детьми, но убедительно просят не выпускать котика погулять во время полета".

Как кошка с собакой

Вне зависимости от того, какой авиакомпанией пассажир планирует лететь с животным, нужно изучить правила. Так, летом прошлого года в аэропорту Домодедово потерялась собака, которую хозяевам в последний момент пришлось сдать в багаж.

Помимо габаритов животного в переноске, следует иметь в виду, что в салоне, как правило, допускается провоз двух животных. Причем если двух котов или собак в салон допустят, то кошку и собаку — скорее всего, нет. Повезет тому, чей хозяин раньше пришел на регистрацию.

Ручную кладь разделили

Правила провоза багажа в феврале изменились у авиакомпании Utair. Раньше вес сдаваемого чемодана достигал 23 килограммов, но с 1 февраля действует новая тарифная линейка — максимальный вес одного места багажа не превышает двадцати килограммов.

Есть у авиаперевозчика и безбагажный тариф "Минимум", который предусматривает путешествие только с ручной кладью размерами 40×30×20 сантиметров и весом до пяти килограммов. Для пассажиров, купивших билеты по тарифам "Премиум" и "Бизнес", есть возможность бесплатно пронести в салон дополнительную ручную кладь весом до десяти килограммов и размерами до 55×40×25 сантиметров.

"Безбагажный тариф "Лайт" перешел в "Оптимум": пассажиры могут взять с собой сумку ручной клади и сдать багаж, — поясняют в пресс-службе авиакомпании. — Тариф с багажом "Стандарт" стал тарифом "Премиум". В него входят две сумки ручной клади, приоритетная посадка на борт и багаж".

Авиакомпания "Россия" в конце прошлого года объявила, что на рейсах, выполняемых на популярные морские курорты, бесплатно перевозит спортивное снаряжение для серфинга (кайтсерфинга/вейкбординга/виндсерфинга) или дайвинга общим весом до 23 килограммов. Многие перевозчики зимой разрешают бесплатно провозить горные лыжи или сноуборд.

Полет налегке

В авиакомпаниях-лоукостерах Ryanair и Wizz Air размер бесплатно провозимой ручной клади зависит от того, купил ли пассажир дополнительные услуги. Стандартные размеры сумки, которую можно провести в салоне без дополнительной оплаты, у ирландского авиаперевозчика 40х30х25 сантиметров, а у венгерского — 40х30х20. При покупке права приоритетной посадки размеры дополнительной бесплатно проносимой на борт ручной клади составят 55x40x20 сантиметров у Ryanair и до 55x40x23 сантиметров у Wizz Air.

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"С 1 ноября 2018 года все пассажиры имеют право взять с собой одну бесплатную ручную кладь, которая будет размещена под сиденьем, — сообщает Wizz Air. — Пассажирам, которые приобрели Wizz Priority, разрешено провезти дополнительный чемодан размерами 55x40x23 сантиметров".

Кстати, в прошлом году доля пассажиров, летающих без багажа, впервые превысила 50%. "Тенденция объясняется в первую очередь распространением безбагажных тарифов, — объяснял руководитель авианаправления онлайн-сервиса для организации путешествий Леонид Рябоштан. — Шесть из десяти крупнейших регулярных российских авиаперевозчиков предлагают пассажирам возможность купить билет на перелет только с ручной кладью. Поскольку зачастую такие тарифы позволяют существенно сэкономить, то они пользуются наибольшим спросом".

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Опрос, проведенный сервисом, показал, что чаще всего без багажа летают пассажиры авиакомпаний S7 Airlines, Utair и "Победа".