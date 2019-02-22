Гуаидо опубликовал свой первый "президентский" указ

Ранее парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, одобрил доступ гуманитарной помощи на территорию страны, против которой выступает правительство Николаса Мадуро. Начало поставок гумпомощи намечено на 23 февраля.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо обнародовал в четверг свой "президентский" указ за номером 001 – о разрешении доставки гуманитарной помощи в страну, сообщает РИА Новости.

"В моем качестве главнокомандующего боливарианскими национальными вооруженными силами я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, и, следовательно, приказываю различным элементам этих сил, чтобы они действовали в соответствии с этой инструкцией", – написал он в Twitter.

Тем же указом Гуаидо отменил приказ Мадуро о временном закрытии сухопутной границы "с братской страной – Федеративной Республикой Бразилия" и подтвердил гарантии для тех военнослужащих, которые перейдут на сторону его правительства.

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В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и Панамериканской организацию здравоохранения за доставку медикаментов в страну.

"Должен глубоко поблагодарить Панамериканскую организацию здравоохранения и президента Владимира Путина за эти возможности, эту твердость в поставках медикаментов, они прибывают постоянно, каждую неделю", - сказал Мадуро.

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По утверждению Мадуро, это не безвозмездная помощь. "Кто за это платит? Боливарианское венесуэльское правительство, мы платим по всем нашим обязательствам", - подчеркнул он.

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Мадуро отметил, что в четверг в Венесуэлу была доставлена партия в 7,5 тонн медикаментов из России. "Это развитие процесса международных закупок. Венесуэла живет в условиях блокады и преследования со стороны империалистического правительства США в части финансов и экономики, они атакуют и закупку медикаментов. Правительство Дональда Трампа нарушает права человека венесуэльского народа", - подчеркнул лидер Венесуэлы.

Кроме того, к государствам, которые помогают Венесуэле лекарствами и медоборудованием, он отнес Кубу, Китай, Турцию, Индию и Палестину.

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Также Николас Мадуро согласился принять гуманитарную помощь от Евросоюза.

"Вице-президент (Делси Родригес) провела важную встречу с контактной группой ЕС и приняла предложение о финансировании на 2 миллиарда евро по части технической гуманитарной помощи через систему ООН", - заявил Мадуро.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.