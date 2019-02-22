МИД Венесуэлы: в стране невозможен вооруженный переворот

Ранее президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу CBS, что рассматривает возможность отправки военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что в стране нет возможности для вооруженного переворота и народного восстания, но есть риск внешнего вторжения.

"Мы можем заверить наших стратегических партнеров здесь, в России, что в Венесуэле не существует ни возможности военного переворота, ни возможности народного восстания, потому что большая часть населения понимает, что происходит, и мобилизована, чтобы оказать поддержку законному правительству", - заявил Хиль на встрече с главой комитета Совфеда России по международным делам Константином Косачевым.

Замглавы венесуэльского МИД также отметил, что "всегда есть риск внешнего вмешательства, который может посеять хаос".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков МИД России о событиях в Венесуэле: подошли к критической черте

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Гуаидо опубликовал свой первый "президентский" указ>>

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.