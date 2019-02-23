Армия Венесуэлы развернула силы на границе с Колумбией

Как сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, мостовые переходы в Кукуту закрыты. Ранее была закрыта сухопутная граница с Бразилией и морская – с Малыми Антильскими островами.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. Венесуэльские военные получили приказ развернуть силы на границе с Колумбией, сообщило командование Вооруженных сил в Twitter.

"Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам оперативно развернуться на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы. Здесь никто не сдается, здесь никто не устает, сдаться — это предательство", — заявило командование.

Сегодня на границу Колумбии и Венесуэлы должен прибыть конвой с гуманитарной помощью, главным образом от США. Правительство Мадуро собирается не допустить въезда гумконвоя в страну и уже закрыло наземную границу с Бразилией и морскую — с Малыми Антильскими островами.

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Лидеры венесуэльской оппозиции настаивают на том, чтобы в страну пропустили гуманитарную помощь, но президент Николас Мадуро категорически отказался ее принимать.

По мнению Мадуро, американская помощь - это "фальшивое шоу" на фоне блокирования активов государственной нефтяной компании PDVSA и запрета сделок с ней, лишив Венесуэлу более чем десяти миллиардов долларов, а Банк Англии отказывается выдавать Каракасу его золотой запас.

© AP Photo / Fernando Llano Военнослужащие армии Венесуэлы на границе в Колумбией

Также сообщается о трех бойцах национальной боливарианской гвардии Венесуэлы, которые в субботу рано утром сбежали в Колумбию на двух бронемашинах, прорвав установленные властями кордоны на границе.

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Побег произошел по международному мостовому переходу имени Симона Боливара. В колумбийской Кукуте военные сдались местным властям.

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Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.