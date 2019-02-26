Пять леопардов планируют выпустить в дикую природу в Сочи

Следующий выпуск в дикую природу переднеазиатских леопардов из сочинского Центра разведения и реабилитации этих хищников намечен на 2020 год.

СУХУМ, 26 фев, - Sputnik. Директор регионального отделения "Российский Кавказ" Всемирного фонда дикой природы Валерий Шмунк рассказал, что специалисты намерены выпустить еще пять переднеазиатских леопардов, сообщает MaksPortal. CC0 Укол для леопардов: маленькие хищники прошли медобследование в Сочи

По его мнению, для этого необходима готовность не только самих животных к выживанию в дикой природе, но и готовность соответствующих заповедных территорий.

В XX веке область обитания переднеазиатских леопардов существенно сократилась. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.

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Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

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