Пять леопардов планируют выпустить в дикую природу в Сочи

СУХУМ, 26 фев, - Sputnik. Директор регионального отделения "Российский Кавказ" Всемирного фонда дикой природы Валерий Шмунк рассказал, что специалисты намерены выпустить еще пять переднеазиатских леопардов, сообщает MaksPortal.
По его мнению, для этого необходима готовность не только самих животных к выживанию в дикой природе, но и готовность соответствующих заповедных территорий.
В XX веке область обитания переднеазиатских леопардов существенно сократилась. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.
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Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).
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