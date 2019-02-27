Американские СМИ: Трамп "лично одобрил" кибератаку на Россию

Ранее представители США заявляли, что Россия и Китай продолжают попытки вмешательства в выборы в США с использованием кибератак. Москва и Пекин отвергают эти обвинения.

СУХУМ, 27 фев - Spurnik. Президент США Дональд Трамп "лично одобрил" кибератаку военных США на российское "Агентство интернет-исследований" в период проведения промежуточных выборов 2018 года, передает РИА Новости со ссылкой на NBC.

По информации телеканала, "одобренная" кибератака стала "самым агрессивным из известных на данный момент шагов администрации Трампа по борьбе с российским вмешательством в выборы".

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Накануне газета Washington Post проинформировала о том, что киберкомандование армии США во время промежуточных выборов в прошлом году ограничивало доступ петербургского "Агентства интернет-исследований" к интернету. По информации источников издания, это было составной частью первой наступательной кибератаки против России, цель которой - предотвращение ее возможных "попыток вмешаться в американские выборы".

В свою очередь источники телеканала NBC отметили, что киберкомандование Вооруженных сил США осуществило атаку, использовав разведданные американского АНБ, в результате чего российское "Агентство интернет-исследований" якобы оказалось отключенным от интернета за несколько часов до выборов в Соединенных Штатах. После атаки "Агентство интернет-исследований" не имело доступа к Сети еще в течение нескольких дней.

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Белый дом официально не комментирует информацию, опубликованную телеканалом. Представитель киберкомандования армии США подчеркнул, что ведомство "продолжит работать в рамках общеправительственного усилия по защите американских выборов и демократических институтов от иностранного пагубного влияния".

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.