Американские СМИ: Трамп "лично одобрил" кибератаку на Россию

СУХУМ, 27 фев - Spurnik. Президент США Дональд Трамп "лично одобрил" кибератаку военных США на российское "Агентство интернет-исследований" в период проведения промежуточных выборов 2018 года, передает РИА Новости со ссылкой на NBC.
По информации телеканала, "одобренная" кибератака стала "самым агрессивным из известных на данный момент шагов администрации Трампа по борьбе с российским вмешательством в выборы".
В свою очередь источники телеканала NBC отметили, что киберкомандование Вооруженных сил США осуществило атаку, использовав разведданные американского АНБ, в результате чего российское "Агентство интернет-исследований" якобы оказалось отключенным от интернета за несколько часов до выборов в Соединенных Штатах. После атаки "Агентство интернет-исследований" не имело доступа к Сети еще в течение нескольких дней.
Министр обороны Нидерландов рассказала о кибервойне с Россией>>
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Путин рассказал о почти 25 миллионах нейтрализованных кибератак во время ЧМ>>
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.