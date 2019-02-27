Небензя о Хуане Гуаидо: "самозванец с улицы"

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совбезе напомнил присутствовавшим историю развития конфликта в Венесуэле, назвав "самозванцем с улицы" объявившего себя временным президентом Хуана Гуаидо, сообщает РИА Новости. © AFP 2019 / RONALDO SCHEMIDT Патрушев: США готовятся к вторжению в Венесуэлу

"Для тех, кто отвлекался, я кратко напомню содержание предыдущих серий. В независимой латиноамериканской стране нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом страны и сразу же через несколько минут был признан США. Европейские страны и ряд латиноамериканских стран, поколебавшись, также признали этого субъекта президентом. Легитимный же лидер страны Николас Мадуро, по мнению этой группы стран, победил на выборах прошлой весной нечестно, поскольку оппозиция их бойкотировала", - начал свою речь Небензя.

Небензя продолжил, отметив, что факт "науськивания" Вашингтоном "лидеров оппозиции с данного голосовании сняться, естественно, не афишируется". "Я думаю, что те, кто сейчас здесь рассуждает о конституционном процессе и законности власти Гуаидо на основе венесуэльской конституции, понимают, что звучат лицемерно и юридически ничтожно, да и просто смешно", - подчеркнул дипломат.

"То, что мы наблюдаем – это надругательство над законом и конституционным правом. Неужели вам не стыдно это говорить? Неужели вы не осознаете, что это и так всем понятно? Ни один уважающий себя юрист или суд не подписался бы под этой насмешкой и пренебрежением к праву как таковому? Почитайте хотя бы правовые заключения Бундестага Германии, его юридической службы. Там все об этом сказано", - порекомендовал глава российской миссии.

Постпред также обратил внимание на то, что "параллельно раздаются вопли и стенания об ужасающей экономической ситуации в Венесуэле, голодающих гражданах, галопирующих ценах и так далее".

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"Обывателю внушают, что Венесуэлу надо спасать любой ценой ради ее же граждан. Тот факт, что в отношении данной страны с 2013 года действуют американские санкции, которые во многом являются причиной нынешней экономической ситуации в стране, разумеется, замалчивается. О том, что общий ущерб экономике страны от санкций оценивается в 345 миллиарда долларов, разумеется, тоже ни слова", - сказал Василий Небензя.

Кроме того, постоянный представитель России при ООН заявил, что США, вмешиваясь в дела Венесуэлы, преследует исключительно одну цель — сменить власть в стране, при этом не отвергая возможности военного вторжения.

"Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остается не решение проблем Венесуэлы, не забота о народе, а смена режима, включая угрозу сделать это путем военной интервенции", — сказал дипломат.

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Небензя также подчеркнул, что Вашингтон и Лондон ограбили Венесуэлу на 30 миллиардов долларов. Он напомнил о заморозке активов венесуэльской госкорпорации PDVSA на 7 миллиардов долларов и золотых запасов Венесуэлы в Великобритании на 1,2 миллиарда долларов.

"Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим", — заявил Небензя.

Дипломат призвал США "вместо лицемерной попытки ввезти помощь на 20 миллиардов долларов" немедленно открыть доступ к счетам венесуэльских предприятий в американских банках на 11 миллиардов долларов, которые "выделены правительством для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости".

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"Мы требуем прекратить нарушать резолюции генеральной ассамблеи ООН и уважать границы, суверенитет и национальное единство народа Венесуэлы в соответствии с уставом ООН", — сказал Небензя.

"Хотелось бы поблагодарить коллег из ооновских агентств и их партнеров из крупных гуманитарных организаций за отказ поддержать эту политическую провокацию. Мы требуем прекратить нарушать резолюции генеральной ассамблеи ООН и уважать границы, суверенитет и национальное единство народа Венесуэлы в соответствии с уставом ООН", — отметил Небензя.

Россия отвергает обвинения США в исключительно экономической заинтересованности в сохранении законной власти в Венесуэле и заявляет о нетерпимости вторжения в дела других стран, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

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Перед этим в своем выступлении Спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отметил, что "Россия отстаивает свои вложенные в Венесуэлу деньги". Однако, Небензя отверг все обвинения в экономической заинтересованности в сохранении власти Мадуро в Венесуэле, заявив о нетерпимости вторжения в дела других стран.

"Сложилось впечатление, что единственное, за что беспокоится Россия в сюжете с Венесуэлой, - это свои деньги, которые она не может получить в ответ на то, что она вложила в эту страну. Почему вам не приходит в голову, что у нас могут быть другие, кроме меркантильных интересов? Мы не терпим, когда грубо, нагло нарушают принципы международного права, вмешиваясь в дела другой суверенной страны", - заявил Небензя в ответ на заявления Абрамса.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.