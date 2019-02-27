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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Ханое, Вьетнам. 27 февраля 2019

Трамп о переговорах Ким Чен Ыном: "великолепная встреча"

© REUTERS / LEAH MILLIS
В мире
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Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят вторую встречу в Ханое 27-28 февраля.

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "великолепную встречу" с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое и с нетерпением ожидает продолжения переговоров в четверг.

"Великолепная встреча и ужин с Ким Чен Ыном в Ханое... сегодня. С нетерпением ожидаю продолжения нашего диалога завтра!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона.

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Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США ждет новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

Теги:
Ким Чен Ын, Дональд Трамп


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