Эксперты о встрече Трампа и Ким Чен Ына: пойдут на взаимные уступки

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. МИД Вьетнама анонсировал предстоящий официальный визит в Ханой лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем вьетнамское внешнеполитическое ведомство не сообщило ни о дате, ни о повестке визита.

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трапом в Ханое может согласиться на допуск международных специалистов на ряд объектов, однако это вряд ли приведет к ослаблению санкций в отношении Пхеньяна, уверены американские эксперты, обсудившие эту тему в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Допуск на объекты

"Есть полигон для ядерных испытаний Пхунгери, ракетный полигон Тончханни, пятимегаваттный реактор в Йонбене… Думаю, Северная Корея могла бы согласиться на дорожную карту по этим объектам… Думаю, они могут даже согласиться на график и верификацию и допустить инспекторов на эти объекты. Но вопрос, достаточно ли этого", - сказала старший научный сотрудник CSIS по Корее Сью Ми Терри.

Тем не менее эксперт оговорилась, что такие уступки со стороны КНДР возможны при условии, что взамен им гарантируют мирную декларацию и некоторое ослабление санкций.

По мнению старшего директора по топливному циклу и верификации Инициативы по сокращению ядерной угрозы Ричарда Джонсона, даже разрешение на осмотр реактора в Йонбене станет хорошим началом развития предметного диалога о денуклеаризации.

© Sputnik / Илья Питалев Ким Чен Ын о встрече с Трампом: приложим усилия для достижения результата

"Если заявление на следующей неделе будет об остановке реактора в Йонбене с настоящей верификацией, включая допуск инспекторов МАГАТЭ и начало оценки количества произведенного там материала, это будет хорошо", - считает Джонсон.

По его мнению, дальше первостепенным вопросом будет механизм верификации и КНДР надо дать ясно понять, что в конечном итоге им придется иметь дело с МАГАТЭ и его стандартами.

С готовностью КНДР отказаться от ряда программ и пустить на ряд объектов наблюдателей солидарен и заведующий корейским направлением CSIS Виктор Ча. Однако он уверен, что если Пхеньян и даст такое разрешение, то это будет означать, что он подготовился к этому и "зачистил" все на объекте.

Пушков: в 2018 году не был решен ни один глобальный политический вопрос>>

Документ будет

Эксперты сошлись во мнении, что по итогам саммита в Ханое, скорее всего, будет подписан некий документ.

"Думаю, это было бы прекрасным знаком, если бы мы дошли до совместного заявления, которое обсуждено заранее и детализировано до некоторой степени, а не выработано самими лидерами", - считает директор Альянса в защиту демократии Лаура Розенберг.

Замораживание северокорейской ядерной программы должно стать отправной точкой, уверен Джонсон. По его мнению, если удастся добиться остановки производства обогащенного плутония, то это даст позитивный импульс.

© Sputnik / Сергей Гунеев Трамп рассказал, какое решение было самым сложным в президентской карьере

"Конечно, это не единственный шаг. Думаю, что это будет достигнуто не через год, не через два. Если это вообще произойдет, то черед много лет", - считает он.

Черт в деталях

Если Трамп и Ким Чен Ын достигнут успеха в переговорах по ядерной программе Северной Кореи, то дальше следует незамедлительно начать предметные переговоры на рабочем уровне, для выработки конкретных мер, считают эксперты.

"Если посмотреть на предыдущие опыты с Северной Кореей, то многие из них провалились из-за расхождений в трактовке смысла конкретных слов, которые были так расплывчаты… Когда вы говорите о технических вещах, важна конкретизация… И если вы хотите, чтобы процесс шел, надо делать именно это", - уверен Джонсон.

По его убеждению, к дальнейшей работе следует подключить специалистов из министерства энергетики, минфина и миссии США в ООН, которая занимается вопросами санкций.

"Если такие люди появляются в делегациях, то я понимаю, что мы куда-то движемся. Если это остается на политическом уровне, то это сложно сделать", - отметил Джонсон.

© Sputnik / Илья Питалев КНДР испытала новое высокотехнологичное оружие, США сразу отреагировали

В пример он привел соглашение по ядерной программе Ирана, которое было на примерно 140 страницах и описывало условия ослабления санкций и подробно оговаривало условия перемещения урана.

Фактор Трампа

Определенные сомнения у экспертов по поводу возможных договоренностей вызывает непредсказуемость Дональда Трампа.

По мнению Сью Ми Терри главный вопрос заключается в том, не сдаст ли Трамп слишком много. Она привела в пример решение о выводе военного контингента из Сирии, которое не было согласовано с военными и советниками, а также отметила, что в итоговом документе сингапурского саммита не было ни слова о приостановке учении в КНДР.

Президент Южной Кореи: есть одно условие для заключения мирного договора с КНДР>>

В частности, эксперты опасаются, не пойдет ли Трамп на изменения условий размещения американских военных в Южной Корее.

"Надо знать долгосрочную цель. Думаю, что это полезно, что (спецпредставитель США по КНДР) Стивен Биган и другие говорили такие вещи, как "есть место для Северной Кореи в Северо-Восточной Азии" и что мы не собираемся выводить войска из Южной Кореи, не стремимся к смене режима. Ким Чен Ыну в Пхеньяне надо дать представление о нашем взгляде на ситуацию", - сказал Джонсон.

Более 200 сотрудников Секретной службы США прибудут в Ханой в субботу для обеспечения безопасности американского президента, который на следующей неделе встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Агентов Секретной службы доставят в международный аэропорт Ханоя с военной базы США в Японии четыре самолета. Проживать агенты будут в одной из гостиниц города.

© AP Photo. Pablo Martinez Monsivais Трамп заявил, что сразу поладил с Ким Чен Ыном

На прошлой неделе США направили в Ханой несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster III, на которых находилось оборудование для проведения встречи, вертолет и два лимузина Cadillac One, которыми Трамп будет пользоваться во время визита во Вьетнам.

США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ в Сингапуре>>

Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США ждет новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.