Эксперты о встрече Трампа и Ким Чен Ына: пойдут на взаимные уступки

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. МИД Вьетнама анонсировал предстоящий официальный визит в Ханой лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем вьетнамское внешнеполитическое ведомство не сообщило ни о дате, ни о повестке визита.
Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трапом в Ханое может согласиться на допуск международных специалистов на ряд объектов, однако это вряд ли приведет к ослаблению санкций в отношении Пхеньяна, уверены американские эксперты, обсудившие эту тему в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Допуск на объекты
"Есть полигон для ядерных испытаний Пхунгери, ракетный полигон Тончханни, пятимегаваттный реактор в Йонбене… Думаю, Северная Корея могла бы согласиться на дорожную карту по этим объектам… Думаю, они могут даже согласиться на график и верификацию и допустить инспекторов на эти объекты. Но вопрос, достаточно ли этого", - сказала старший научный сотрудник CSIS по Корее Сью Ми Терри.
Тем не менее эксперт оговорилась, что такие уступки со стороны КНДР возможны при условии, что взамен им гарантируют мирную декларацию и некоторое ослабление санкций.
По мнению старшего директора по топливному циклу и верификации Инициативы по сокращению ядерной угрозы Ричарда Джонсона, даже разрешение на осмотр реактора в Йонбене станет хорошим началом развития предметного диалога о денуклеаризации.
"Если заявление на следующей неделе будет об остановке реактора в Йонбене с настоящей верификацией, включая допуск инспекторов МАГАТЭ и начало оценки количества произведенного там материала, это будет хорошо", - считает Джонсон.
По его мнению, дальше первостепенным вопросом будет механизм верификации и КНДР надо дать ясно понять, что в конечном итоге им придется иметь дело с МАГАТЭ и его стандартами.
С готовностью КНДР отказаться от ряда программ и пустить на ряд объектов наблюдателей солидарен и заведующий корейским направлением CSIS Виктор Ча. Однако он уверен, что если Пхеньян и даст такое разрешение, то это будет означать, что он подготовился к этому и "зачистил" все на объекте.
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Документ будет
Эксперты сошлись во мнении, что по итогам саммита в Ханое, скорее всего, будет подписан некий документ.
"Думаю, это было бы прекрасным знаком, если бы мы дошли до совместного заявления, которое обсуждено заранее и детализировано до некоторой степени, а не выработано самими лидерами", - считает директор Альянса в защиту демократии Лаура Розенберг.
Замораживание северокорейской ядерной программы должно стать отправной точкой, уверен Джонсон. По его мнению, если удастся добиться остановки производства обогащенного плутония, то это даст позитивный импульс.
"Конечно, это не единственный шаг. Думаю, что это будет достигнуто не через год, не через два. Если это вообще произойдет, то черед много лет", - считает он.
Черт в деталях
Если Трамп и Ким Чен Ын достигнут успеха в переговорах по ядерной программе Северной Кореи, то дальше следует незамедлительно начать предметные переговоры на рабочем уровне, для выработки конкретных мер, считают эксперты.
"Если посмотреть на предыдущие опыты с Северной Кореей, то многие из них провалились из-за расхождений в трактовке смысла конкретных слов, которые были так расплывчаты… Когда вы говорите о технических вещах, важна конкретизация… И если вы хотите, чтобы процесс шел, надо делать именно это", - уверен Джонсон.
По его убеждению, к дальнейшей работе следует подключить специалистов из министерства энергетики, минфина и миссии США в ООН, которая занимается вопросами санкций.
"Если такие люди появляются в делегациях, то я понимаю, что мы куда-то движемся. Если это остается на политическом уровне, то это сложно сделать", - отметил Джонсон.
В пример он привел соглашение по ядерной программе Ирана, которое было на примерно 140 страницах и описывало условия ослабления санкций и подробно оговаривало условия перемещения урана.
Фактор Трампа
Определенные сомнения у экспертов по поводу возможных договоренностей вызывает непредсказуемость Дональда Трампа.
По мнению Сью Ми Терри главный вопрос заключается в том, не сдаст ли Трамп слишком много. Она привела в пример решение о выводе военного контингента из Сирии, которое не было согласовано с военными и советниками, а также отметила, что в итоговом документе сингапурского саммита не было ни слова о приостановке учении в КНДР.
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В частности, эксперты опасаются, не пойдет ли Трамп на изменения условий размещения американских военных в Южной Корее.
"Надо знать долгосрочную цель. Думаю, что это полезно, что (спецпредставитель США по КНДР) Стивен Биган и другие говорили такие вещи, как "есть место для Северной Кореи в Северо-Восточной Азии" и что мы не собираемся выводить войска из Южной Кореи, не стремимся к смене режима. Ким Чен Ыну в Пхеньяне надо дать представление о нашем взгляде на ситуацию", - сказал Джонсон.
Более 200 сотрудников Секретной службы США прибудут в Ханой в субботу для обеспечения безопасности американского президента, который на следующей неделе встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Агентов Секретной службы доставят в международный аэропорт Ханоя с военной базы США в Японии четыре самолета. Проживать агенты будут в одной из гостиниц города.
На прошлой неделе США направили в Ханой несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster III, на которых находилось оборудование для проведения встречи, вертолет и два лимузина Cadillac One, которыми Трамп будет пользоваться во время визита во Вьетнам.
США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона.
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Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США ждет новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.