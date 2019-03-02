Впервые в истории: на Марсе заработала буровая установка

Германский центр авиации и космонавтики сообщил, что за первые четыре часа работы буровая установка нанесла 4 тысячи ударов по поверхности "красной планеты".

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Буровая установка HP3 марсианского зонда НАСА InSight впервые пробурила грунт Марса, углубившись в поверхность "красной планеты" на расстояние от 18 до 50 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Германский центр авиации и космонавтики.

"Углубляясь, буровая установка, по-видимому, наткнулась на камень, наклонилась примерно на 15 градусов и либо сдвинула его, либо миновала", - отметил руководитель проекта HP3 Тильман Шпон.

Как подчеркнули в Германском центре авиации и космонавтики, после завершения периода охлаждения ученые собираются начать следующий этап работы буровой установки, который также займет четыре часа. Ученые намерены в ближайшие недели углубить HP3 в поверхность марсианского грунта на три-пять метров, что позволит изучить и измерить поток тепла из недр Марса.

Зонд InSight, который стартовал с Земли в мае прошлого года и в ноябре совершил успешную посадку на Марс, впервые пробурил грунт Марса.

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Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащен сейсмометром и другими приборами.