Глава Apple о новых разработках: "пользователям снесет крышу"

Ранее глава Apple Тим Кук рассказал, что компания намерена опустить цены на некоторые флагманские модели iPhones в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару.

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Глава компании Apple Тим Кук, выступая на ежегодном собрании, заявил, что он "никогда не был так оптимистичен" в отношении того, где сейчас находится компания и куда она движется, пишет агенство Bloomberg. © Sputnik / Рамиль Ситдиков Пользователей iPhone предупредили о новом баге

Тим Кук подчеркнул, что пользователей ждет "длинная и отличная череда фантастических продуктов", связанных с часами Apple Watch и наушниками AirPods, которые сейчас показывают ощутимый рост продаж. Кук анонсировал новые функции для умных часов от Apple, но, конечно, не стал вдаваться в детали.

Кроме того, Кук фактически пообещал, что компания снизит цену ноутбука MacBook Air нового поколения. Сейчас базовая модель стоит 1200 долларов. На сколько конкретно компания намерена удешевить ноутбук и за счет чего, пока неизвестно, но вряд ли его можно будет приобрести дешевле одной тысячи долларов.

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Также Кук подчеркнул, что Apple находится на пути к удвоению выручки от сервисов и услуг к 2020 году относительно 2016 года.