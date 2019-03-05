Победа над чумой XX века: второй пациент в истории может излечиться от ВИЧ

Пациент после пересадки костного мозга в течение полутора лет не принимает антиретровирусные препараты, за это время в его организме не были обнаружены инфицированные клетки.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Газета New York Times сообщила о втором пациенте с начала эпидемии ВИЧ-инфекции, который может быть излечен, пишет РИА Новости.

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Первым пациентом, как его называют "берлинский пациент", стал Тимоти Рэй Браун, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 12 лет назад.

Вторым исцелившимся может стать "лондонский пациент", чье имя не разглашают. Обоим пациентам была проведена трансплантация донорского костного мозга.

Донором "лондонского пациента" стал человек с мутацией под названием CCR5, которая делает его организм неуязвимым для ВИЧ. CCR5 - один из редких вариантов гена, который мешает рецептору образовывать связи с вирусом, что резко снижает вероятность заражения ВИЧ. Обладатели мутации этого гена составляют лишь 0,3–0,5% населения Земли.

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"Лондонскому пациенту" пересадили костный мозг в мае 2016 года, а с сентября 2017 года пациент прекратил принимать антиретровирусные препараты, за это время в его организме не были обнаружены инфицированные клетки. Это дает основание полагать, что пациент полностью излечился от ВИЧ.