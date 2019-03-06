Минобороны Индии: Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня в Кашмире

Накануне ряд пакистанских СМИ сообщили о том, что в ночь на вторник военно-морские силы республики обнаружили индийскую подлодку и пресекли ее попытку проникнуть в территориальные воды республики. Отмечалось, что это второй инцидент такого рода с 2016 года.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Министерство обороны Индии сообщило, что армия Пакистана вновь нарушила режим прекращения огня в Кашмире, проведя обстрел позиций индийских военных, передает РИА Новости. © AFP 2019 / Asif Hassan Очень горячая точка: из-за кого мир снова испугался ядерной войны

Официальный представитель минобороны Индии подполковник Девендер Ананд рассказал, что "неспровоцированные минометные обстрелы" возобновились во вторник вечером около 22:30 и продолжались примерно до 04:30.

Он также заявил, что перестрелки были зафиксированы в районах Ноушера и Пунч. По информации Ананда, в результате обстрелов ранение получил один индийский солдат.

Мирные жители погибли в результате артобстрела в Индии>>

Кроме того, военно-морские силы Индии назвали "пропагандой" появившуюся накануне в ряде пакистанских СМИ информацию о том, что военный флот Пакистана якобы заметил на подходе к его территориальным водам индийскую подлодку и вынудил ее уйти.

"Военно-морские силы Индии не обращают внимания на эту пропаганду. Наша дислокация остается прежней", - сказал морской офицер.

© AP Photo. Thomas Peter Премьер-министр Пакистана призвал власти Индии к диалогу

Обострение в Кашмире

Напряженность в отношениях двух соседних государств: Индии и Пакистана - за последние недели существенно обострилась. Причиной тому послужила атака смертника, который 14 февраля подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта в тот день стали 45 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Вслед за этим Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося.

Опубликованы кадры с места падения сбитых самолетов ВВС Индии>>

Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.