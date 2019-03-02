Мирные жители погибли в результате артобстрела в Индии

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. По меньшей мере трое мирных жителей погибли в результате артобстрелов, совершенных в ночь на субботу по северному индийскому району Пунч, штат Джамму и Кашмир, с подконтрольной Пакистану части спорного Кашмира, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

© AP Photo. Thomas Peter Премьер-министр Пакистана призвал власти Индии к диалогу

Одна из выпущенных по индийскому поселку мин попала в жилой дом, полностью его уничтожив. Подчеркивается, что находившиеся внутри мать и двое детей скончались на месте.

Кроме того, телеканал Geo TV сообщил со ссылкой на власти Пакистана, что в субботу Индия осуществила "беспорядочный обстрел" населенных пунктов, расположенных неподалеку от границы, в результате чего погиб один ребенок. Сообщается, что еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести, разрушены жилые здания.

Опубликованы кадры с места падения сбитых самолетов ВВС Индии>>

© AP Photo. Mukhtar Khan Два пилота из сбитых индийских самолетов арестованы в Пакистане

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек.

Вслед за этим Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.