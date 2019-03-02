Мирные жители погибли в результате артобстрела в Индии

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. По меньшей мере трое мирных жителей погибли в результате артобстрелов, совершенных в ночь на субботу по северному индийскому району Пунч, штат Джамму и Кашмир, с подконтрольной Пакистану части спорного Кашмира, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Одна из выпущенных по индийскому поселку мин попала в жилой дом, полностью его уничтожив. Подчеркивается, что находившиеся внутри мать и двое детей скончались на месте.
Кроме того, телеканал Geo TV сообщил со ссылкой на власти Пакистана, что в субботу Индия осуществила "беспорядочный обстрел" населенных пунктов, расположенных неподалеку от границы, в результате чего погиб один ребенок. Сообщается, что еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести, разрушены жилые здания.
Опубликованы кадры с места падения сбитых самолетов ВВС Индии>>
Вслед за этим Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.