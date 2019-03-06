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Рассмотрение дела журналиста К. Вышинского в Херсонском суде

Обвинительный акт в отношении Вышинского направлен в суд Киева

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (134)
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Ранее Кириллу Вышинскому, арестованному на Украине руководителю портала РИА Новости Украина, вручили обвинительный акт для ознакомления с материалами уголовного дела.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

© Sputnik / Стрингер
Вышинскому вручили обвинительный акт

Подчеркивается, что рассматривать дело по существу будет Подольский районный суд Киева.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

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Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

© Sputnik / Стрингер
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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (134)

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Теги:
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