16:18 19 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.20
  • EUR74.82
Поиск
Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве

Вышинский в день рождения выразил благодарность Путину за поддержку

© REUTERS / Stringer
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (129)
41 0 0

Ранее Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры и продлил арест Вышинского до 8 апреля.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арестованный на Украине за журналистскую деятельность, в день своего рождения обратился в письме, которое поступило в распоряжение РИА Новости, к президенту России Владимиру Путину со словами благодарности за поддержку.

Вышинскому 19 февраля исполняется 52 года.

© Sputnik / Стрингер
Европейская федерация журналистов призвала прекратить преследование Вышинского

В письме журналист признается, что российский лидер раньше был для него "человеком с ленты новостей" и главным мировым ньюсмейкером". "Для политика мирового масштаба он может быть удивительно открытым и непосредственным… умеет быть очень ироничным и остроумным", - сказал Вышинский.

Тем не менее, после ареста, по словам Вышинского, его отношение к президенту стало более личным.

"Сижу в украинской тюрьме, в СИЗО города Херсона, за свою журналистскую деятельность. Обвинения абсурдны - якобы я, четыре года редактируя сайт "РИА Новости Украина", который входил в 30 самых читаемых новостных ресурсов страны, все это время занимался государственной изменой. Доказательства, которые приводит Служба безопасности Украины, опровергают эксперты самой Службы, но больше 9 месяцев я по-прежнему в тюрьме. У моего "дела" очевидная политическая подоплека - в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ "закрутить гайки" в СМИ", - написал в письме Кирилл Вышинский.

Постпред России при ОБСЕ: ситуация с Вышинским - беспринципная политическая травля>>

Вышинский подчеркнул, что Путин уже в первые дни после его ареста назвал задержание Вышинского "преследованием за выполнение профессионального долга".

"Для журналиста, который сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению, такая поддержка, личная поддержка, дорогого стоит. С этого времени Путин для меня не просто один из мировых лидеров, человек "из ленты новостей" - он тот, кому я хотел бы лично сказать "спасибо" за поддержку. Сказать, когда выйду из тюрьмы", - выразил надежду Вышинский.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

© Sputnik / Максим Блинов
Москалькова обратилась в ООН, СЕ и ОБСЕ за помощью в освобождении Вышинского

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Киселев об обысках у адвоката Вышинского: грубое и подлое давление>>

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Лавров о деле Вышинского: мы будем делать все, чтобы журналист был освобожден>>

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (129)

По теме

Адвокат Вышинского подал апелляцию на продление его ареста
Уполномоченные по правам человека обсуждают допуск врачей к Вышинскому
Генпрокуратура Украины требует ограничить Вышинскому срок ознакомления с делом
Теги:
Вышинский


Главные темы

  • Чему аплодировал Запад при Горбачеве, или Опасные игры в Афганистане – 3-я серия Афган.Online
    Чему аплодировал Запад при Горбачеве, или Опасные игры в Афганистане

    Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите третью серию.

    90
  • Сергей Лавров: Россия будет биться за Вышинского

    Россия будет делать все, чтобы журналист Кирилл Вышинский был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям, заявил ранее Сергей Лавров на большой пресс-конференции для российских и иностранных СМИ.

    4
  • Процедура гемодиализа в республиканской больнице
    Программная недостаточность: на что в Абхазии рассчитывать при болезни почек

    Бага из Сухума спрашивает: Здравствуйте, мне 26 лет, проживаю в Сухуме. Хотел узнать, какие категории людей имеют право получать бесплатные лекарственные средства, которые являются жизненно необходимыми при болезни почек, но диализ по состоянию здоровья делать нельзя. Входят ли в этот список определенные лекарства или же индивидуально?

    194

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Новый русский: презентация лимузина Aurus на выставке в ОАЭ
Нос по ветру и хвост пистолетом: умилительные питомцы приюта "Топа"
Рак: вымыслы и факты о болезни

Соцсети

Sputnikabkhazia