Вышинский в день рождения выразил благодарность Путину за поддержку

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арестованный на Украине за журналистскую деятельность, в день своего рождения обратился в письме, которое поступило в распоряжение РИА Новости, к президенту России Владимиру Путину со словами благодарности за поддержку.

Вышинскому 19 февраля исполняется 52 года.

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В письме журналист признается, что российский лидер раньше был для него "человеком с ленты новостей" и главным мировым ньюсмейкером". "Для политика мирового масштаба он может быть удивительно открытым и непосредственным… умеет быть очень ироничным и остроумным", - сказал Вышинский.

Тем не менее, после ареста, по словам Вышинского, его отношение к президенту стало более личным.

"Сижу в украинской тюрьме, в СИЗО города Херсона, за свою журналистскую деятельность. Обвинения абсурдны - якобы я, четыре года редактируя сайт "РИА Новости Украина", который входил в 30 самых читаемых новостных ресурсов страны, все это время занимался государственной изменой. Доказательства, которые приводит Служба безопасности Украины, опровергают эксперты самой Службы, но больше 9 месяцев я по-прежнему в тюрьме. У моего "дела" очевидная политическая подоплека - в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ "закрутить гайки" в СМИ", - написал в письме Кирилл Вышинский.

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Вышинский подчеркнул, что Путин уже в первые дни после его ареста назвал задержание Вышинского "преследованием за выполнение профессионального долга".

"Для журналиста, который сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению, такая поддержка, личная поддержка, дорогого стоит. С этого времени Путин для меня не просто один из мировых лидеров, человек "из ленты новостей" - он тот, кому я хотел бы лично сказать "спасибо" за поддержку. Сказать, когда выйду из тюрьмы", - выразил надежду Вышинский.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

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Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.