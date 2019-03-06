СПЧ России: обвинительный акт против Вышинского - это пиар и антироссийская истерия

Ранее прокуратура Украины направила в суд в Киеве обвинительный акт в отношении Вышинского для рассмотрения по существу.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Глава комиссии Совета по правам человека России по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод заявил, что направление обвинительного акта в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в киевский суд было сделано для пиара и антироссийских настроений, выгодных президенту Украины Петру Порошенко в период избирательной кампании, передает РИА Новости.

"У меня позиция неизменна: передают в Киев, где он был арестован, для усиления пиара и антироссийской истерии, которая сейчас будет выгодна кабинету Порошенко в период избирательной кампании. Он надеется, так сказать, привлечь очки сторонников за счет этого процесса в том числе", - сказал Брод.

По его мнению, все дело Вышинского построено на субъективных выводах и домыслах. Брод подчеркнул, что журналист, по долгу службы, должен быть везде, где он хочет, и правдиво освещать то, что он хочет.

© Sputnik / Стрингер Обвинительный акт в отношении Вышинского направлен в суд Киева

"Никакой подрывной антиконституционной деятельности журналистские материалы, расследования невозможно подверстать. Абсолютно заказное политическое дело", - сказал Брод.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

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Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

© Sputnik / Максим Блинов Москалькова обратилась в ООН, СЕ и ОБСЕ за помощью в освобождении Вышинского

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.