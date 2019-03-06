Москалькова: Вышинский в опасности после этапирования в Киев

Ранее украинская прокуратура направила в суд в Киеве обвинительный акт в отношении Вышинского, находящегося в СИЗО Херсона, для рассмотрения по существу.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключила провокаций в отношении подозреваемого украинскими властями в госизмене руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского после его этапирования в Киев, передает РИА Новости.

"Девятого марта начинается его этапирование в город Киев, предположительно в Лукьяновское СИЗО. Очень важно, чтобы ему там была обеспечена безопасность. Потому что там содержатся и правонационалисты. Возможны провокации. Я буду обращаться к уполномоченному по правам человека Украины – ред и к руководству пенитенциарной системы Украины с просьбой, чтобы не допустить случаев, которые могли бы быть опасны для жизни и здоровья Кирилла Вышинского", - сказала она.

Москалькова вспомнила о гибели гражданина России Валерия Иванова в Дрогобычской исправительной колонии №40 во Львовской области на Украине. Расследование дела о его гибели не было проведено должным образом, что вызывает обеспокоенность обеспечением безопасности Вышинского в украинских тюрьмах, подчеркнула Москалькова.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

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Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

© Sputnik / Стрингер Сергей Лавров: Россия будет биться за Вышинского

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.