В Донбассе согласовано "весеннее" перемирие: ДНР и ЛНР заявили, что готовы его соблюдать

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители республики на переговорах по Донбассу требуют скорейшего согласования дополнительных мер контроля за прекращением огня в связи с участившимися обстрелами у линии соприкосновения.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. В пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики проинформировали о том, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала "весеннее" перемирие", которое вступит в силу 8 марта, передает РИА Новости.

"Полпред ДНР в контактной группе подтвердила согласование даты и времени введения "весеннего" перемирия. Полпред ДНР поприветствовала достижение консенсуса в согласовании даты и времени возобновления обязательств сторон по введению перемирия с 01:01 8 марта 2019 года и подтвердила приверженность Донецкой народной республики соблюдению всеобъемлющего, безусловного режима прекращения огня", - сказано в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов отметил, что "усилиями посредников – представителей ОБСЕ и Российской Федерации – удалось убедить стороны конфликта договориться о прекращении огня".

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Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о готовности соблюдать новое перемирие в Донбассе, сказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Подразделения ДНР всегда соблюдали и готовы в очередной раз соблюдать новый режим прекращения огня", - подчеркнул он.

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В Народной милиции ДНР также подтвердили готовность соблюдать объявленное с 8 марта "весеннее" перемирие.

"Народная милиция ДНР готова, как и ранее, соблюдать режим прекращения огня и обеспечить спокойный избирательный процесс для населения территорий подконтрольных вооруженных формированиям Украины. Надеемся, что украинская сторона также ответственно подойдет к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвет его как все предыдущие", - сказал РИА Новости представитель ведомства.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова к соблюдению объявленного с 8 марта перемирия в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

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Контактная группа по Донбассу в четверг согласовала "весеннее" перемирие, которое вступит в силу с 01.01 (мск) 8 марта.

"Народная милиция Луганской народной республики всегда выражала стремление к мирному урегулированию конфликта и считает это одной из приоритетных задач. Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня", - сказал Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.