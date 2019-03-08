Президентский Aurus Limousine сравнили с танком

Автомобили Aurus проекта "Кортеж" во вторник 5 марта были представлены европейской публике в рамках Женевского международного автосалона.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти сравнил новый Aurus Limousine, представленный на 89-м автосалоне, с настоящим танком, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Aleksander Melnikov Новый русский: презентация лимузина Aurus на выставке в ОАЭ 10

"Это настоящий танк!", — сказал он, после посещения российского стенда и осмотра Aurus Senat Limousine L700, отметив, что этот автомобиль может представлять конкуренцию Rolls Royce.

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Хефти добавил, что машина, на его взгляд, будет очень хорошо продаваться в Европе, и будет интересна для министров и для богатых людей.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц российского государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. На выставке представлены два автомобиля: Aurus Senat sedan и бронированный Aurus Senat limousine.

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Гендиректор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт рассчитывает, что после получения сертификата соответствия первые машины Aurus появятся в европейских странах в конце следующего года. Цены на Aurus в России будут опубликованы в середине середине апреля.