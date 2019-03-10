Новое оружие фрегата "Адмирал Горшков" напугало британцев

Ранее генконсульство России в Эдинбурге сообщило, что российские военные корабли не несли угрозы Великобритании и вынужденно приблизились к берегам Шотландии из-за погодных условий и в соблюдение международных норм

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Корабли Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прошли вблизи базы шотландских ВВС и насторожили королевские Военно-морские силы и британских политиков, передает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Подчеркивается, что особое внимание было сосредоточено на фрегате "Адмирал Горшков" из-за новейшей установки визуально-оптических помех "Филин", которая, по данным Times, способна вызвать галлюцинации у потенциального противника.

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Британская газета подчеркнула, что российский фрегат якобы провел противодиверсионные учения вблизи шотландского города Лоссимут, что стало поводом для выдвижения ракетного эсминца Defender королевских ВМС для осуществления контроля за "Адмиралом Горшковым".

Спикер Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдональд резко отреагировал на приближение "Адмирала Горшкова", отметив, что Россия специально устраивает провокацию, проводя учения в территориальных водах Великобритании.

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При этом Times со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании сообщило, что российские корабли приблизились к побережью Шотландии исключительно для того, чтобы переждать шторм.

"Группа зашла в залив Мори-Ферт переждать шторм. Если вам скажут, что они провоцировали, знайте, это утка", — цитирует газета комментарий источника.

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Ранее пресс-служба Северного флота России проинформировала о том, что, помимо "Адмирала Горшкова", в составе группы — многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". С момента выхода из главной базы Северного флота — Североморска российские моряки прошли более двух тысяч морских миль.

Как сообщал начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга, в ближайшие несколько месяцев российские корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана.

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Основные цели похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.