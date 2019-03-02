Опубликованы кадры встречи российского фрегата с эсминцем "Дональд Кук"

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Опубликованы кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Aydinlik.
Американский военный корабль прибыл в регион исключительно для того, чтобы президент Украины Петр Порошенко мог заявить об "американской поддержке на море", сообщает источник украинского портала Страна.ua.
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Двадцать восьмого февраля американский эсминец покинул акваторию Черного моря, по пути встретившись с российским фрегатом. Оба корабля направлялись в Средиземное море.
Arleigh Burke class @USNavyEurope guided missile destroyer #USSDonaldCook departs BlackSea & transits Bosphorus. 05:30Z/00:30EST. #DDG75 is on its 8th patrol in the #US6thFleet AOO. USS Donald Cook visited Odessa 🇺🇦 a few days ago. #ForwardDeployed My pic via @reuterspictures pic.twitter.com/HkLQfdGcRU— Yörük Işık (@YorukIsik) 1 марта 2019 г.
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Это уже второй визит американского эсминца в Черное море за этот год. В январе он провел пять дней в порту Батуми и у побережья Грузии.