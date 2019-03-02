Министр обороны Венесуэлы "облегчил США процесс введения санкций"

Ранее министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении Венесуэлы, добавив в список шесть высокопоставленных военных.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес иронично заявил, что отдал приказ отправить в США список высшего офицерского состава национальных вооруженных сил, чтобы облегчить американским властям введение санкции, передает РИА Новости.

"Я приказал направить полный список высших офицеров и адмиралов вооруженных сил в министерство финансов США, чтобы облегчить им задачу вводить по квотам санкции против революционеров-защитников конституции и национального суверенитета", - написал Падрино Лопес в Twitter.

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Ранее в санкционный список США были включены главнокомандующий национальной боливарианской гвардией, директор национальной полиции, командующий зоной "Тачира", командующий стратегическим регионом обороны "Гайана", командующий зоной "Боливар", командующий силами спецназа национальной полиции.

На ироничный твит венесуэльского министра уже ответил известный американский сенатор-республиканец Марко Рубио, который выступает с жесткой критикой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Не забудьте включить в список вашу подругу в Коста-Рике и ранчо, которое вы ей купили на деньги, полученные от наркоторговцев", - написал Рубио в ответном сообщении в Twitter.

В начале 2018 года сенаторы США Марко Рубио и Роберт Менендес обратились в министерство юстиции с требованием расследовать возможную причастность высокопоставленных чиновников из руководства Венесуэлы к торговле наркотиками. В письме к главе Минюста сенаторы отмечали, что обеспокоены вероятными связями между правительством президента Мадуро с наркокартелями.

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Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.