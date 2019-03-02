Министр обороны Венесуэлы "облегчил США процесс введения санкций"

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес иронично заявил, что отдал приказ отправить в США список высшего офицерского состава национальных вооруженных сил, чтобы облегчить американским властям введение санкции, передает РИА Новости.
"Я приказал направить полный список высших офицеров и адмиралов вооруженных сил в министерство финансов США, чтобы облегчить им задачу вводить по квотам санкции против революционеров-защитников конституции и национального суверенитета", - написал Падрино Лопес в Twitter.
На ироничный твит венесуэльского министра уже ответил известный американский сенатор-республиканец Марко Рубио, который выступает с жесткой критикой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Не забудьте включить в список вашу подругу в Коста-Рике и ранчо, которое вы ей купили на деньги, полученные от наркоторговцев", - написал Рубио в ответном сообщении в Twitter.
В начале 2018 года сенаторы США Марко Рубио и Роберт Менендес обратились в министерство юстиции с требованием расследовать возможную причастность высокопоставленных чиновников из руководства Венесуэлы к торговле наркотиками. В письме к главе Минюста сенаторы отмечали, что обеспокоены вероятными связями между правительством президента Мадуро с наркокартелями.
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Попытка госпереворота в Венесуэле
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.
Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.
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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.