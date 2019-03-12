Более десяти стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Все больше стран запрещают использование самолетов Boeing 737 Max 8 после крушения машины такого типа в Эфиопии, сообщает РИА Новости.

В число стран, закрывших воздушное пространство для Boeing 737 Max 8, входят Италия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Малайзия, Австралия, Сингапур, Китай, Вьетнам и Оман.

О решении приостановить использование этого типа судов вне зависимости от решения авиационных властей своих стран сообщают и авиакомпании со всего мира.

Ситуация в России

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев считает, что после авиакатастрофы в Эфиопии было бы логичным временно приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 в России.

"Насколько я знаю, компания разослала всем своим эксплуатантам новые рекомендации и будет менять программу обеспечения. Решение о приостановке эксплуатации данных судов принимает Росавиация ", — сказал Сураев РИА Новости.

Росавиация на своем сайте сообщила, что направила в Boeing запрос о рекомендациях по дальнейшей безопасной эксплуатации самолетов 737 MAX 8. Ведомство отметило, что в настоящее время в России эксплуатируются два воздушных судна данного типа в авиакомпании "Глобус".

В самой компании-авиапроизводителе заявляют о полной уверенности в безопасности модели 737 MAX. В корпорации подчеркнули, что решения о приостановке полетов были приняты регулирующими органами и компаниями-операторами, исходя из условий внутренних рынков.

© Foto / Ethiopian Airlines Трое россиян погибли в результате крушения Boeing-737 в Эфиопии

В российской авиакомпании S7 заявили, что самолет демонстрирует хорошие показатели.

"В настоящее время нет никакой информации, подвергающей сомнению надежность этого самолета. За время эксплуатации в авиакомпании Boeing 737 MAX 8 демонстрирует хорошие показатели, никаких проблем пилоты и технические специалисты не отмечают", — сказала представитель перевозчика.

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Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.