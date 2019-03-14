Компания Boeing призвала остановить полеты своих самолетов 737 MAX

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США рассказало о "некоторых сходствах" в катастрофах Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Корпорация Boeing порекомендовала Федеральному авиационному агентству США остановить полеты всех самолетов Boeing 737 MAX, один из которых потерпел катастрофу в воскресенье в Эфиопии, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт компании.

© AFP 2019 / TONY KARUMBA Авиакомпания обнародовала детали переговоров пилотов Boeing 737 перед крушением

Компания Boeing подчеркнула свою уверенность в безопасности 737 MAX, но признала, что после консультаций с Федеральным авиационным агентством США, Национальным советом по безопасности на транспорте США, авиационными властями и их клиентами по всему миру была вынуждена рекомендовать приземлить весь парк 737 MAX, состоящий из 371 машины.

Такое решение принято, как отметили в Boeing, "из-за повышенных мер осторожности и для того, чтобы успокоить авиационную общественность в части безопасности этого воздушного судна судна".

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Президент США Дональд Трамп вечером в среду распорядился немедленно прекратить полеты пассажирских самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с катастрофой в Эфиопии.

"Полеты будут прекращены до особого распоряжения. Эксплуатация самолетов Boeing 737 Max, которые сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения", - сказал Трамп.

Специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал Sputnik, что компания Boeing обязана будет внести изменения. По его словам, может измениться руководство полетной эксплуатации, а сами самолеты доработают.

© REUTERS / Baz Ratner Гражданин Греции на две минуты опоздал на разбившийся в Эфиопии Boeing 737

"Это очень трудоемкая и финансово затратная процедура. В любом случае репутация Boeing понесет ущерб, потому что ситуация уже получила очень большую огласку", - подчеркнул он.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, все они погибли. Среди жертв трагедии представители 35 стран, включая троих россиян.

За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа с самолетами этой модели: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

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Многие страны после трагедии в Эфиопии запретили полеты Boeing 737 MAX.