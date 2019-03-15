Надписи на грузинском замечены на оружии атаковавших мечети в Новой Зеландии

Жертвами террористической атаки в городе Крайстчерч в Новой Зеландии стали 49 человек.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Оружие, которое было использовано при нападении на две мечети Крайстчерча в Новой Зеландии, исписано на разных языках именами правителей и военачальников, сражавшихся в разное время против мусульманских стран, сообщает Daily Мail

На одном из опубликованных снимках видно, что на одной из обойм к оружию белой краской выведены на грузинском языке имена царя Грузии Давида Агмашенебели и Давида Сослана - мужа царицы Тамары.

На других предметах амуниции есть имена черногорского борца против ига Османской империи Марко Милянова, британского адмирала Эдварда Кодрингтона, австрийского фельдмаршала Эрнста Штаремберга.

Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019 © REUTERS / SOCIAL MEDIA

Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019 © Sputnik / SOCIAL MEDIA 1 / 2 © REUTERS / SOCIAL MEDIA Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019

© REUTERS / SOCIAL MEDIA Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019

В пятницу 15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последней информации, 49 человек погибли, 39 ранены. Полиция задержала четверых подозреваемых в причастности к нападению.

Стрельбу в одной из мечетей устроил приверженец ультраправых взглядов гражданин Австралии Брентон Таррант.

Террористы открыли стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч>>

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом.