Надписи на грузинском замечены на оружии атаковавших мечети в Новой Зеландии

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Оружие, которое было использовано при нападении на две мечети Крайстчерча в Новой Зеландии, исписано на разных языках именами правителей и военачальников, сражавшихся в разное время против мусульманских стран, сообщает Daily Мail
На одном из опубликованных снимках видно, что на одной из обойм к оружию белой краской выведены на грузинском языке имена царя Грузии Давида Агмашенебели и Давида Сослана - мужа царицы Тамары.
На других предметах амуниции есть имена черногорского борца против ига Османской империи Марко Милянова, британского адмирала Эдварда Кодрингтона, австрийского фельдмаршала Эрнста Штаремберга.
- Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019© REUTERS / SOCIAL MEDIA
- Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019© Sputnik / SOCIAL MEDIA
В пятницу 15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последней информации, 49 человек погибли, 39 ранены. Полиция задержала четверых подозреваемых в причастности к нападению.
Стрельбу в одной из мечетей устроил приверженец ультраправых взглядов гражданин Австралии Брентон Таррант.
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом.