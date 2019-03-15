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Стоп-кадр из видео стрельбы в Новой Зеландии, 15 мата 2019

Надписи на грузинском замечены на оружии атаковавших мечети в Новой Зеландии

© REUTERS / SOCIAL MEDIA
В мире
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Жертвами террористической атаки в городе Крайстчерч в Новой Зеландии стали 49 человек.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Оружие, которое было использовано при нападении на две мечети Крайстчерча в Новой Зеландии, исписано на разных языках именами правителей и военачальников, сражавшихся в разное время против мусульманских стран, сообщает Daily Мail

На одном из опубликованных снимках видно, что на одной из обойм к оружию белой краской выведены на грузинском языке имена царя Грузии Давида Агмашенебели и Давида Сослана - мужа царицы Тамары.

На других предметах амуниции есть имена черногорского борца против ига Османской империи Марко Милянова, британского адмирала Эдварда Кодрингтона, австрийского фельдмаршала Эрнста Штаремберга.

  • Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019
    Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019
    © REUTERS / SOCIAL MEDIA
  • Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019
    Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019
    © Sputnik / SOCIAL MEDIA
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© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019

 

Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Надписи на обоймах оружия, обнаруженных на месте теракта в Новой Зеландии, 15 марта 2019

В пятницу 15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последней информации, 49 человек погибли, 39 ранены. Полиция задержала четверых подозреваемых в причастности к нападению.

Стрельбу в одной из мечетей устроил приверженец ультраправых взглядов гражданин Австралии Брентон Таррант.

Террористы открыли стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч>>

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом.

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Теги:
террор, Новая Зеландия


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