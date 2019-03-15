Жительница Окленда Ахба: власти Новой Зеландии поддержали мусульманскую общину

В двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба в пятницу 15 марта, в результате которой погибли 49 человек и 39 ранены.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Правительство Новой Зеландии поддержало всю мусульманскую общину и пытается пресечь ухудшение накаленной обстановки, рассказала Sputnik жительница Окленда Астанда Ахба в пятницу 15 марта.

"Важный момент, что правительство Новой Зеландии призывает всех максимально сдерживаться, не разводить панику и не разжигать и так накаленную обстановку в социальных сетях. Они говорят о том, что мусульмане наши граждане, и всячески поддерживают всю мусульманскую общину", - отметила Ахба.

Она добавила, что Новая Зеландия всегда была толерантной к другим национальностям и вероисповеданиям страной, ее жители сделают все для того, чтобы сохранить этот имидж.

По словам Ахба, вся страна пребывает в шоковом состоянии, так как такое там происходит впервые. Она также поделилась деталями происшествия, о которых говорят в СМИ и пишут пользователи социальных сетей. По некоторым данным, один из преступников, Брентон Таррант, родом из Австралии, но вырос в Новой Зеландии.

© REUTERS / SOCIAL MEDIA Надписи на грузинском замечены на оружии атаковавших мечети в Новой Зеландии

"Говорят, что этому человеку 28 лет, и он вынашивал эту идею около двух лет. Перед тем как это произошло, он выставил в социальных сетях фотографии своего оружия, на котором было написано о том, что он мстит за теракты во Франции и не только. Рассказывают, что он рос прекрасным мальчиком, вежливым, занимался с детьми спортом и не брал за это деньги", - сказала Ахба.

Простые граждане, по ее словам, пытаются оказать всевозможную помощь пострадавшим, несут цветы к месту трагедии и зажигают свечи, называют этот день "самым черным днем в истории Новой Зеландии".

В пятницу 15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последней информации, 49 человек погибли, 39 ранены. Полиция задержала четверых подозреваемых в причастности к нападению.

Количество погибших при нападении на мечети в Новой Зеландии возросло до 49 человек>>

Стрельбу в одной из мечетей устроил приверженец ультраправых взглядов гражданин Австралии Брентон Таррант.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом.