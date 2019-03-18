Путин рассказал о значении присоединения Крыма лично для него

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что решение о присоединении Крыма к России было принято, исходя из общенациональных долгосрочных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий для себя лично, передает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Мальгавко Путин дал старт полной энергетической самостоятельности Крыма

"Для меня лично это, конечно, принятие соответствующих решений. Но я, знаете, хочу вам тайну открыть - за годы работы мне неоднократно приходилось думать над тем, какое решение принять в той или иной сфере. И когда выбор делаешь в пользу... общенациональных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий и лично для себя, и для каких-то людей, которые рядом со мной стоят, а именно в пользу общенациональных долгосрочных интересов, как правило, такая точка зрения побеждает. И здесь, я думаю, произошло то же самое ", - сказал Путин на встрече с общественниками, отвечая на вопрос, что лично для него значит присоединение Крыма к России.

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"Крымская весна" показала всему миру, что Россия умеет себя любить и защищать свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это новая веха в истории России, потому что она показала нам самим и, в общем, всему миру показала, что Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы. И мы отталкиваемся при этом от интересов наших людей. Вот это самая принципиальная вещь", - заявил Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что уровень отношений между украинцами и русскими всегда был, есть и будет "очень серьезным", однако глубокие корни истории и общей культуры со временем возьмут верх над "политической пеной".

"Что касается уровня отношений между людьми, я думаю, что он всегда был, есть и будет очень серьезным. Люди просто запуганы, боятся, боятся даже родственникам позвонить в Россию - СБУ прослушает и потом проблем не оберешься, я все это прекрасно понимаю. А здесь эта проблема еще острее. Но время все лечит - уверен, что глубокие корни нашей общей истории, культуры, веры возьмут верх над всякой "политической пеной" сегодняшнего дня", - сказал Путин.

Россия начнет строить отношения с Украиной, когда в Киеве восторжествует здравый смысл, отметил президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с общественностью Крыма и Севастополя.

"Как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения. Надеюсь, что эта волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которые сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, схлынет, и будут созданы хоть какие -то условия для развития межгосударственных связей", - резюмировал Путин.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".