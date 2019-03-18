Путин рассказал о значении присоединения Крыма лично для него

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что решение о присоединении Крыма к России было принято, исходя из общенациональных долгосрочных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий для себя лично, передает РИА Новости.
"Для меня лично это, конечно, принятие соответствующих решений. Но я, знаете, хочу вам тайну открыть - за годы работы мне неоднократно приходилось думать над тем, какое решение принять в той или иной сфере. И когда выбор делаешь в пользу... общенациональных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий и лично для себя, и для каких-то людей, которые рядом со мной стоят, а именно в пользу общенациональных долгосрочных интересов, как правило, такая точка зрения побеждает. И здесь, я думаю, произошло то же самое ", - сказал Путин на встрече с общественниками, отвечая на вопрос, что лично для него значит присоединение Крыма к России.
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"Крымская весна" показала всему миру, что Россия умеет себя любить и защищать свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это новая веха в истории России, потому что она показала нам самим и, в общем, всему миру показала, что Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы. И мы отталкиваемся при этом от интересов наших людей. Вот это самая принципиальная вещь", - заявил Путин.
Кроме того, российский лидер заявил, что уровень отношений между украинцами и русскими всегда был, есть и будет "очень серьезным", однако глубокие корни истории и общей культуры со временем возьмут верх над "политической пеной".
"Что касается уровня отношений между людьми, я думаю, что он всегда был, есть и будет очень серьезным. Люди просто запуганы, боятся, боятся даже родственникам позвонить в Россию - СБУ прослушает и потом проблем не оберешься, я все это прекрасно понимаю. А здесь эта проблема еще острее. Но время все лечит - уверен, что глубокие корни нашей общей истории, культуры, веры возьмут верх над всякой "политической пеной" сегодняшнего дня", - сказал Путин.
Россия начнет строить отношения с Украиной, когда в Киеве восторжествует здравый смысл, отметил президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с общественностью Крыма и Севастополя.
"Как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения. Надеюсь, что эта волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которые сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, схлынет, и будут созданы хоть какие -то условия для развития межгосударственных связей", - резюмировал Путин.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".