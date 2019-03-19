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Визит главы МИД РФ С. Лаврова во Францию

Симоньян: канал RT France получил письмо с угрозами

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
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Ранее во Франции приняли закон о "борьбе с манипуляцией информацией", который дает право высшему совету по аудио- и визуальным средствам приостанавливать работу СМИ, распространяющих фейковые новости.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT France обратился в полицию в связи с поступившими в адрес редакции угрозами, передает РИА Новости.

"Что там про гнетущую атмосферу ненависти?" - написала она в Telegram.

Руководитель французского канала RT получила письмо с угрозами, рассказала Симоньян.

"До этого другой человек написал пару писем на разные адреса нашего RT France, несколько раз позвонил на ресепшн, очень гневался – что-то про Сталина, чтобы мы убирались из Франции и что Европарламент не хочет нас видеть и слышать", - подчеркнула Симоньян.

© Sputnik / Антон Денисов
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"Война" Макрона с российскими СМИ

Во время избирательной кампании 2017 года корреспонденты Sputnik France и RT не были аккредитованы в предвыборный штаб Макрона. С его избранием президентом МИД страны не продлил аккредитацию, несмотря на обращения.

Сейчас агентство Sputnik и телеканал RT не имеют аккредитации в Елисейском дворце и других ведомствах. Как заявляла главный редактор Sputnik France Наталья Новикова, корреспонденты агентства, не получившие аккредитации, подвергаются двойной опасности при освещении мероприятий, регулярно сопровождающихся беспорядками в Париже.

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В Кремле подобную ситуацию охарактеризовали как "информационную войну" президента Франции с российскими СМИ.

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Более того, в ноябре прошлого года во Франции приняли закон о "борьбе с манипуляцией информацией". Документ дает право высшему совету по аудио- и визуальным средствам за три месяца до национальных выборов приостанавливать работу СМИ, распространяющих фейковые новости.

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Теги:
Маргарита Симоньян, RT


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