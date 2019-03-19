Песков: Москва желает Украине президента мира, а не войны

Ранее Владимир Путин заявил, что с действующими властями на Украине "вряд ли можно сварить кашу" и добиться позитивного результата в отношениях двух стран пока невозможно.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы к власти на Украине в результате выборов пришел президент мира, а не войны, который будет трезво оценивать реальность.

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"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией", - сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России отметил, что отношения между Россией и Украиной точно не станут лучше при нынешнем украинском президенте Петре Порошенко.

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"Президент вчера, находясь в Крыму, весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины. Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях. Что касается того, при ком может быть лучше для наших двусторонних отношений, можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем лучше быть не может. В остальном нужно следить и внимательно смотреть за тем, что будет происходить", - подчеркнул Песков.

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.

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Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.

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Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.