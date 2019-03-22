Лавров: Москва пыталась остановить бомбардировку Югославии

Более 31 тысячи кассетных боеприпасов с ураном-238 впервые были применены НАТО 20 лет назад в ходе массированных бомбардировок военных объектов на юге Сербии.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва делала все от нее зависящее, чтобы остановить бомбардировку Югославии странами-членами НАТО в 1999 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ.

"Что касается возможностей остановить катастрофу, мы делали все, что было в наших силах", - сказал Лавров в интервью для документального фильма "Разворот над Атлантикой".

Во многом благодаря российской инициативе была создана миссия ОБСЕ, которая работала в этом регионе, прежде всего, в Косово и прилегающих районах, считает министр. Лавров подчеркнул, что после этого в Рамбуйе под Парижем шла конференция, где Соединенные Штаты Америки активно лоббировали ультиматум президенту Союзной Республики Югославия Слободану Милошевичу о необходимости уйти в отставку и "передать власть непонятно кому".

"США пытались оформить этот ультиматум как требование всего международного сообщества. Мы не дали использовать в этих целях конференцию в Рамбуйе и отстаивали нормы международного права, которые требовали мирного урегулирования любых споров. Конечно же, делали они это и потом, в Совете Безопасности ООН", - добавил глава МИД России.

Действия НАТО в Югославии были спровоцированы желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, отметил Сергей Лавров.

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По его мнению, происходившее совпало со временем, когда "в Вашингтоне решили, что они победили в "холодной войне", Советский Союз исчез, Россия была слабой и убеждала, что она хочет присоединиться к западным демократическим процессам".

"У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН и решать все возникающие вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира. Безусловно, югославская история была связана и с желанием продвигать НАТО на восток, поближе к границам Российской Федерации, в этом нет никаких сомнений. Последующее развитие событий доказывает, что так оно, в общем-то, и было", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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Кроме того, Сергей Лавров заявил, что массовое убийство в Рачаке было искусственно созданным предлогом и провокацией для начала бомбардировок Югославии.

"Это был не повод, а искусственно созданный предлог. То, что это была провокация, известно давно. Об этом неоднократно говорили, писали и приводили доказательства. Убитые якобы гражданские лица на самом деле были военными, боевиками албанской освободительной армии, так называемой "Армии освобождения Косово", которых просто переодели в гражданскую форму. Уже давно известно, что это была такая подстава", - сказал Лавров.

Провокации подыграл тогдашний руководитель миссии ОБСЕ американец Уильям Уолкер, который сразу на месте заявил, что произошел акт геноцида, напомнил Лавров.

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"Независимо от того, что он там увидел, а увидел он там провокационно составленную инсценировку, он не имел права по своим полномочиям делать такие декларации. Выводы о том, что происходит, мог делать только Постоянный совет ОБСЕ, которому он был подотчетен и обязан был туда докладывать. В общем, он сыграл ту же самую роль, которую сейчас играют так называемые "Белые каски" в Сирии, постоянно организовывая инсценировки, которые дают Западу повод для ударов по суверенному государству", - подчеркнул министр.

Западные страны, во главе с США, взяли курс на разрушение международного права и подмены его некими своими правилами, когда НАТО приняла решение бомбить Югославию в 1999 году, обратил внимание Лавров и добавил, что на конференции в Рамбуйе в 1999 году все западные страны из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН (Франция, Великобритания и США) рьяно выступали за применение силы против Югославии, их поддерживали Канада и Нидерланды, а наиболее активно противились применению силы Россия и Китай, а также Аргентина и Бразилия.

"Чем все это закончилось, вы знаете. Американцев было уже не остановить. Они давно приняли решение и попытались "освятить" его через СБ ООН, а поняв, что ничего не получилось, пошли на одностороннюю агрессию против суверенного государства в нарушение Устава ООН, принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в принципе всего того миропорядка, который был создан по итогам Второй мировой войны", - сказал Лавров.

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"Тогда как раз начался процесс подмены понятий, и американцы взяли курс на то, чтобы разрушить международное право и заменить его некими правилами, на которых должен основываться порядок. Сейчас западные страны все больше применяют термин "порядок, основанный на правилах" вместо призывов соблюдать международное право. И разница понятна. Международное право — это результат консенсусных переговоров, а правила изобретают сами западники и требуют, чтобы все остальные им следовали. Началось это именно тогда – 20 лет назад", - добавил глава МИД России.

По его словам, сегодня за переговорной платформой руководителей самопровозглашенного Косово, которая по сути является неприемлемым ультиматумом Белграду, скорее всего стоит Вашингтон.

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"В первой декаде марта Приштина опубликовала свою переговорную платформу, которая является ультиматумом и гласит, что без каких-либо условий должна быть полностью признана независимость Косово, а сербы не имеют и не могут иметь прав влиять на решение этого вопроса. В Вашингтоне это "проглотили". Даже думаю, что в Вашингтоне, скорее всего, стоят за этим неприемлемым шагом Приштины", - заявил Лавров.

"Европа пока молчит, но думаю, что едва ли она сможет изменить позицию, которую сейчас совершенно аррогантно заняли руководители, сидящие в Приштине", - резюмировал Лавров.

Парламент самопровозглашенной республики в Приштине утвердил 7 марта закон о переговорной платформе в диалоге с Белградом под эгидой ЕС и полномочиях переговорной группы. Согласно документу, итогом диалога должно стать признание независимости самопровозглашенного Косово со стороны властей Сербии, государственный статус и границы "республики" не подлежат обсуждению. Косовский вице-премьер и бывший полевой командир Фатмир Лимай, который вошел в руководство переговорной группы, сообщил, что у Приштины теперь "появилась официальная позиция о потенциальном соглашении по нормализации отношений с Белградом".

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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек.

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Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.