Рогозин: Россия вступила в космическую гонку

Ранее Рогозин сообщал, что концепция исследования и освоения Луны будет представлена Совету безопасности России и рассмотрена в течение полугода.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в мире берет начало космическое соревнование, в частности, в области освоения дальнего космоса, сообщает РИА Новости.

"Сейчас мы входим в новую полосу своеобразного соревнования с ведущими космическими державами в отношении будущих пилотируемых программ, в том числе в дальнем космосе", - сказал Рогозин на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в РКК "Энергия".

Он подчеркнул, что вчера до поздней ночи проговаривал с главой РАН Александром Сергеевым полезные нагрузки, которые России предстоит создать для освоения Луны.

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Кроме того, Рогозин пригласил депутатов на один из следующих пилотируемых пусков с космодрома Байконур. Присутствовавший на встрече вице-спикер Госдумы глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сказал, что депутаты "обязательно воспользуются этим приглашением" и выберут того, кого можно будет отправить наблюдать за пуском.

В данный момент международные партнеры обсуждают детали проекта будущей окололунной посещаемой станции. Проект назвали Gateway. При предыдущем руководителе Роскосмоса Игоре Комарове с НАСА было подписано соглашение о совместной разработке окололунной станции.

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Однако впоследствии новый гендиректор российского космического ведомства Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Россия не может позволить себе участвовать в создании станции в роли "пристяжных". По информации зарубежных СМИ, Россия не принимала участия в последнем совещании участников будущей лунной станции.

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В то же время сейчас в России заново создается собственная лунная программа. Первое расширенное совещание по этой теме Научно-технический совет Роскосмоса провел с РАН 28 ноября 2018 года.