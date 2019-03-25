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Дым после израильского авиаудара в южной части сектора Газа, 25 марта 2019

Израиль нанес удары по сектору Газа

© REUTERS / AHMED ZAKOT
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Ранее израильские военные объявили о переброске к границе с Газа двух дополнительных бригад и начале частичной мобилизации резервистов.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Израиль начал наносить удары по сектору Газа, сообщает РИА Новости.

Военные называют целью бомбардировок объекты правящего в анклаве движения ХАМАС. Ранее военные объявили о переброске к границе с Газа двух дополнительных бригад, начале частичной мобилизации резервистов и закрытии доступа в приграничные районы на юге страны.

ВВС Израиля нанесли удар по базе ХАМАС в секторе Газа>>

Утром в понедельник 25 марта палестинская ракета попала в жилой дом в густонаселенной центральной части страны, ранив семь человек, включая детей. Израильтяне пригрозили силовым ответом на обстрел, заставивший премьер-министра Биньямина Нетаньяху сократить визит в США и вернуться на родину.

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Теги:
Сектор Газа, Израиль


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