Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля

Декларация о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами была подписана в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в понедельник 25 марта.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Ammar Awad Признание через Twitter: как Трамп актуализирует спор вокруг Голанских высот

"Это должно было произойти десятилетия назад", - сказал Трамп.

Израиль взял под контроль Голанские высоты в 1967 году, чтобы защитить себя от угроз, пояснил американский лидер. Теперь Израилю нужно защищаться от Ирана и террористических групп в Сирии, включая "Хезболлах", которая может предпринять потенциальные атаки, добавил Трамп.

Ранее представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не изменил позицию по вопросу Голанских высот. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совбеза ООН следует считать прямым нарушением.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию. Во время арабо-израильских конфликтов страны Варшавского договора поставляли вооружение и технику, в частности, Сирии и Египту. По итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН.

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После вторжения террористов в 2013 году ООН свернула свою миссию в этом районе. В 2018 году армия Сирии установила контроль над граничащей с Израилем провинцией Эль-Кунейтра, после чего российская военная полиция выставила наблюдательные посты вдоль линии "Браво" — сирийской части границы. В том же году миротворцы ООН возобновили патрулирование демилитаризованной зоны.