МВД России отметило рост поставок наркотиков по почте

В ведомстве сообщили, что основная масса запрещенных препаратов поступает в Россию из-за границы.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Значительно выросло число поставок наркотиков в Россию через почту, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления межведомственного взаимодействия главка по контролю за оборотом наркотиков МВД России Виталия Хмельницкого.

"Основная масса изымаемых высокоактивных и опасных наркотиков поступает в Россию из-за рубежа. В последнее время значительно выросла доля использования каналов почтовой и курьерской связи, служб экспресс-доставки", — заявил он.

При этом, по словам Хмельеницкого, поставляются не только наркотики, но и их составляющие.

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Наркотики ввозятся практически со всего мира: из Латинской Америки, Африки, Афганистана, Европы, Юго-Восточной Азии.

Правоохранители сообщили также, что каждое десятое преступление в России связано с наркотиками, ежегодно в стране регистрируется порядка 200 тысяч наркопреступлений, 70 процентов — тяжкие и особо тяжкие.

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