Британские ученые о прозрачности Вселенной: главная загадка для астрономов

Наблюдения космических телескопов "Планк" и WMAP подтверждают существование периода "темных веков", однако его длительность и сам механизм "просветления" Вселенной пока остаются предметом споров среди космологов.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Британские ученые усложнили решение загадки "просветления" Вселенной в первые эпохи ее жизни после Большого Взрыва, точно измерив силу гамма-вспышек в соседних галактиках, которой точно не хватает для того, чтобы межгалактическое пространство стало прозрачным для света, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал MNRAS.

"Мы не знали, какую роль играли звезды в процессе ионизации межгалактической среды по одной простой причине – мы не понимали, какая часть вырабатываемого ими света вырывается за пределы их галактик. Наши замеры указывают на крайне малую роль звезд в этом процессе, что очень проблематично с точки зрения текущих теорий", — пишут Нил Танвир из университета Лестера и его коллеги.

Ученые считают, что после Большого Взрыва и стартового расширения Вселенной, когда в ней "царствовали" высокие энергии и свет, ее материя быстро охладилась и наступила полная темнота. Когда во тьме зажглись первые звезды, эта тьма рассеялась далеко не сразу.

Исследователи называют эти "темные века" эпохой реионизации по причине того, что в это время Вселенная медленно становилась "прозрачной" в благодаря ионизации облаков водорода в первых галактиках и в пустотах между ними.

К примеру, часть ученых заявляют, что основным двигателем этого процесса могли быть первые сверхмассивные черные дыры, выделявшие гигантские количества ультрафиолета и рентгена. Иные эксперты, напротив, приписывают эту роль первым звездам, имевшим необычный состав, размеры и очень короткие сроки жизни.

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Танвир и его коллеги-астрофизики из стран Европы, Китая и США обратили внимание на роль первых светил в реионизации мироздания, проследив за 150 самых мощных взрывов во Вселенной – мощнейшими гамма-вспышками.

Наблюдения и за относительно близкими, и далекими гамма-всплесками показывают, что лишь 0,5% их света удается "пробить" газопылевые коконы, окружающие галактики, и выйти в пространство между ними. Это значение примерно на порядок меньше того, что предсказывают теории.

Подобные выводы говорят о том, что текущие космологические выкладки, предусматривающие ведущую роль звезд и сверхновых в "просветлениии" Вселенной, следует радикально пересмотреть.

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Как предполагают авторы статьи, главным движущим фактором в этом процессе были сверхмассивные черные дыры с относительно скромной массой, которые мы пока не можем увидеть из-за низкой чувствительности телескопов. С другой стороны, они не исключают и более экзотические сценарии, такие как распад частиц темной материи.