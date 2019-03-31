Цукерберг поддержал идею госрегулирования интернета

Цукерберг выделил четыре сферы, в которых необходимы новые стандарты: борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, конфиденциальность и переносимость данных.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг поддержал идею введения более активной роли правительств и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в Сети, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Наталья Селиверстова Facebook запретит выбирать аудиторию для рекламы жилья, работы или кредитов

"Я считаю, что нам нужна более активная роль правительств и регулирующих органов. Обновляя правила для интернета, мы можем сохранить лучшее, что в нем есть - свободу самовыражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей, при этом защищая общество от вреда больших масштабов", - заявил Цукерберг .

Основатель Facebook отметил, что работающие в интернете компании должны нести ответственность за безопасность клиентов.

"Невозможно удалить весь вредоносный контент из интернета, но когда люди используют десятки различных сервисов для передачи данных, у каждого из которых есть свои правила и процессы, нам нужен более стандартизированный подход", - считает он.

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Учитывая вышеизложенное, Цукерберг предлагает разработать стандарты, регулирующие распространение вредоносного контента.

"Регулирование может установить базовые ориентиры для того, что запрещено, и потребовать от компании создать систему, которая позволит свести вредоносный контент к минимуму", - отмечает Цукерберг.

Более того, по мнению основателя соцсети, "решить, является ли реклама политической, не всегда просто".

"Наши системы были бы более эффективными, если бы регулирование создавало общие стандарты для проверки политических субъектов", - заявил он.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Facebook и Instagram помогут пользователям не тратить жизнь впустую

Цукерберг также выступает за всеобъемлющее регулировании в соответствии с Общим регламентом о защите персональных данных (GDPR) ЕС. По его мнению, большее количество стран должно принять соответствующие нормы и правила в качестве общей основы.

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Facebook - одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).