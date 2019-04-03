НАТО готовит пакет мер против России в Черном море

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не исключает возможности оказания дополнительной помощи Украине, а также расширения присутствия в Черном море.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Постпред США при НАТО Кейли Бэй Хатчинсон заявила, что главы МИД стран альянса примут в Вашингтоне пакет мер по Черному морю, включащих более интенсивную разведку с воздуха и увеличение проходов кораблей НАТО, передает РИА Новости.

"Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную разведку, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив", - сказала она.

Кроме того, альянс намерен гарантировать безопасный проход кораблей ВМФ Украины через Керченский пролив, заявила Хатчисон.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Генсек НАТО: увеличим присутствие альянса в Черном море

Высокопоставленный представитель Госдепартамента отметил, что указанные меры — лишь часть ответа на вызовы, с которыми НАТО сталкивается в регионе.

"Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере", — подчеркнул он.

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя заявления Хатчисон, отметил, что Вашингтон, готовя пакет мер по усилению своего присутствия в Черном море, по сути разжигает второй Карибский кризис.

"Агрессивные действия США у границ России напоминают шерифа, обвешанного кольтами вблизи резервации, только они перепутали континенты и забывают, что в России находятся не индейцы со стрелами и луками, а великий народ, способный защитить себя и отстоять свои интересы. США напрямую ответственны за раскручивание нового витка гонки вооружений и возникновение второго Карибского кризиса. Вся ответственность полностью лежит на Вашингтоне", - сказал Шеремет.

"Это не что иное, как геополитическая агрессия и провокация против России, которая защищала свои границы в Керченском проливе. Если пакет мер будет введен, то России не стоит медлить с ответными мерами", - подчеркнул депутат.

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По его мнению, НАТО использует инцидент в Керченском проливе, когда за нарушение границы России были задержаны украинские военные корабли, как предлог для усиления своей группировки в Черном море.

"Необходимо ставить вопрос о существенных ограничениях для кораблей НАТО в Черном море. США намерено испытывают терпение России, ставя под угрозу весь миропорядок. Недопустимо, чтобы будущее мира на нашей планете зависело от прихотей и корыстных интересов политики США", - сказал депутат.

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Керченский инцидент

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

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Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

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Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.