Генсек НАТО заявил о необходимости диалога с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не стремится изоляции России и подчеркунл необходимость продолжения диалога между сторонами, в том числе по вопросам контроля над вооружениями, передает РИА Новости. © Foto / страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter НАТО готовит пакет мер против России в Черном море

"Мы не хотим изолировать Россию. Нам нужно разговаривать, чтобы снизить возможность инцидентов и просчетов", - сказал он, выступая перед конгрессом США.

Йенс Столтенберг, выступая в Конгрессе США, также отметил, что НАТО не заинтересована в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он в очередной подчеркнул, что все союзники сходятся во мнении о несоблюдении ДРСМД Россией, поскольку на боевое дежурство встали "мобильные, трудно выявляемые, способные нести ядерные вооружения" ракеты, которые "снижают порог применения ядерного вооружения в конфликте".

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По его мнению, "пока Россия не предприняла шагов" для соблюдению договора.

"Мы не хотим новой гонки вооружений, не хотим новой холодной войны, но не нужно быть наивными. Соглашение, которое соблюдается только одной стороной, не обеспечит нам безопасность. Мы также должны быть готовыми к миру без договора", - сказал Столтенберг.

Генсек альянса также заверил конгрессменов в том, что НАТО не собирается размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе в ответ на предполагаемое нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы должны подготовиться к жизни без ДРСМД. Мы будем сдержанны и скоординированы. Мы не будем зеркально отвечать на действия России. У НАТО нет намерения развертывать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, но НАТО всегда будет предпринимать все необходимые шаги для разумного, эффективного сдерживания", - резюмировал Столтенберг.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Генсек НАТО: увеличим присутствие альянса в Черном море

Госсекретарь Майк Помпео ранее заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

Владимир Путин 2 февраля заявил, что России зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Путин 4 марта подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.